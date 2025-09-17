ΟΔΔΗΧ: Το Δημόσιο άντλησε €250 εκατ. από επανέκδοση 10ετών ομολόγων – Άγγιξαν το €1 δισ. οι προσφορές

Η σημερινή δημοπρασία ενισχύει περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου που προσέγγιζαν τα 42 δισ. ευρώ (41,9 δισ. ευρώ) στο τέλος Ιουνίου