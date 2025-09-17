Στα €201 η μέση τιμή στα ελληνικά «Αirbnb» φέτος το καλοκαίρι – 6η ακριβότερη η Ελλάδα, φθηνή όμως η Αθήνα
Στα €201 η μέση τιμή στα ελληνικά «Αirbnb» φέτος το καλοκαίρι – 6η ακριβότερη η Ελλάδα, φθηνή όμως η Αθήνα
Τα στοιχεία από την τελευταία ανάλυση της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων AirDNA
Με 201 ευρώ μέση τιμή ανά διαθέσιμο δωμάτιο, η Ελλάδα ήταν φέτος το καλοκαίρι η 6η ακριβότερη χώρα πανευρωπαϊκά στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Από την άλλη πλευρά η Αθήνα με τιμή στα 110 ευρώ, στο σύνολο των 50 σημαντικότερων και μεγαλύτερων προορισμών για τα λεγόμενα «Αirbnb» είναι από τις πιο προσιτές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις πολύ χαμηλότερα από άλλους, καθιερωμένους προορισμούς όπως το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη ή ακόμη και η Λισαβόνα.
Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία ανάλυση της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων AirDNA, σύμφωνα με την οποία για την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου, η ακριβότερη αγορά πανευρωπαϊκά είναι το Μονακό 337 ευρώ ανά διαθέσιμο δωμάτιο και ακολουθούν Ισλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο με 249 και 225 ευρώ. Πιο πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται επίσης η Ελβετία και η Ισπανία. Στη χώρα μας για την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου, η πληρότητα τοποθετείται στο 70% με το έσοδο για τον Έλληνα «οικοδεσπότη» ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Revenue per Available Room -RevPAR) στα 142 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία ανάλυση της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων AirDNA, σύμφωνα με την οποία για την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου, η ακριβότερη αγορά πανευρωπαϊκά είναι το Μονακό 337 ευρώ ανά διαθέσιμο δωμάτιο και ακολουθούν Ισλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο με 249 και 225 ευρώ. Πιο πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται επίσης η Ελβετία και η Ισπανία. Στη χώρα μας για την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου, η πληρότητα τοποθετείται στο 70% με το έσοδο για τον Έλληνα «οικοδεσπότη» ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Revenue per Available Room -RevPAR) στα 142 ευρώ.
Φθηνή η ΑθήναΤην ίδια στιγμή η ελληνική πρωτεύουσα, με μία μέση τιμή ανά διαθέσιμο δωμάτιο (ADR- Average Daily Rate) στα 110 ευρώ φέτος το καλοκαίρι κατατάσσεται στις φθηνές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Συγκρίνοντας 50 κορυφαίους προορισμούς για βραχυχρόνια μίσθωση ανά την Ευρώπη η AirDNA τοποθετεί την Αθήνα κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με άλλους κορυφαίους προορισμούς όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, η Βαρκελώνη ή η Βενετία όπου η μέση τιμή αντιστοιχεί σχεδόν σε διπλάσια νούμερα, πάνω από τα 200 ευρώ, με μία πληρότητα στο 70%. Η πληρότητα στην Αθήνα διαμορφώνεται κοντά στο 65% φέτος το καλοκαίρι με ένα έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα 72 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα