Κοινωνική αντιπαροχή: Έως 10.000 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά μέχρι το 2027

Το νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής προβλέπει έως 10.000 κοινωνικές κατοικίες σε δημόσια οικόπεδα και ανενεργά στρατόπεδα, με ενοίκια χαμηλότερα της αγοράς και δυνατότητα αγοράς, χρηματοδοτούμενες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο