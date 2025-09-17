Κοινωνική αντιπαροχή: Έως 10.000 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά μέχρι το 2027
Κοινωνική αντιπαροχή: Έως 10.000 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά μέχρι το 2027
Το νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής προβλέπει έως 10.000 κοινωνικές κατοικίες σε δημόσια οικόπεδα και ανενεργά στρατόπεδα, με ενοίκια χαμηλότερα της αγοράς και δυνατότητα αγοράς, χρηματοδοτούμενες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο
Το νέο μοντέλο κοινωνικής αντιπαροχής, που θεσπίστηκε με τον νόμο που εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή, παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις». Το συγκεκριμένο μέτρο στοχεύει στη δημιουργία έως και 10.000 κοινωνικών κατοικιών, προκειμένου να δοθεί απάντηση στη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση.
«Το κράτος διαθέτει αναξιοποίητα οικόπεδα τα οποία, μέσω διαγωνισμών, θα παραχωρηθούν σε εργολάβους. Μέρος των νέων διαμερισμάτων θα προσφέρεται ως κοινωνική κατοικία, με ενοίκιο χαμηλότερο από το μέσο της αγοράς ή με δυνατότητα απόκτησης σε προσιτές τιμές», υπογράμμισε. Το ύψος του μισθώματος θα καθορίζεται τόσο από την εμπορική αξία της περιοχής όσο και από την οικονομική κατάσταση κάθε δικαιούχου.
Όπως ανέφερε ο κ. Γλούμης – Ατσαλάκης, έχει ήδη ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση εκτάσεων, με τουλάχιστον δέκα μεγάλα ακίνητα να εντάσσονται στο πρώτο στάδιο υλοποίησης. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε τουριστικές ζώνες όπου τα ενοίκια για δημοσίους υπαλλήλους παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, δίνοντας προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. «Η μίσθωση θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια και θα επανεξετάζεται, ώστε να διασφαλίζεται κινητικότητα και να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες», εξήγησε, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μετά την πάροδο δέκα ετών..
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
«Το κράτος διαθέτει αναξιοποίητα οικόπεδα τα οποία, μέσω διαγωνισμών, θα παραχωρηθούν σε εργολάβους. Μέρος των νέων διαμερισμάτων θα προσφέρεται ως κοινωνική κατοικία, με ενοίκιο χαμηλότερο από το μέσο της αγοράς ή με δυνατότητα απόκτησης σε προσιτές τιμές», υπογράμμισε. Το ύψος του μισθώματος θα καθορίζεται τόσο από την εμπορική αξία της περιοχής όσο και από την οικονομική κατάσταση κάθε δικαιούχου.
Όπως ανέφερε ο κ. Γλούμης – Ατσαλάκης, έχει ήδη ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση εκτάσεων, με τουλάχιστον δέκα μεγάλα ακίνητα να εντάσσονται στο πρώτο στάδιο υλοποίησης. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε τουριστικές ζώνες όπου τα ενοίκια για δημοσίους υπαλλήλους παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, δίνοντας προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. «Η μίσθωση θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια και θα επανεξετάζεται, ώστε να διασφαλίζεται κινητικότητα και να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες», εξήγησε, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μετά την πάροδο δέκα ετών..
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα