Επιχείρηση «Καλυψώ»: Κατηγορίες σε έξι πρόσωπα για την τελωνειακή κομπίνα με τα κινεζικά πατίνια στον Πειραιά
Πάνω από 2.400 κοντέινερ κατασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι και τέσσερις εκτελωνιστές θα καθίσουν στο εδώλιο - Εκτιμήσεις για ζημιές άνω των 350 εκατ. σε δασμούς και 450 εκατ. σε ΦΠΑ
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος έξι ατόμων για την εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που πλημμύριζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση με κινέζικα προϊόντα, τα οποία εισάγονταν παράνομα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατάσχεσε 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά σκούτερ, υφάσματα και υποδήματα. Πρόκειται - σύμφωνα με τα στοιχεία - για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της Ένωσης.
Το σύστημα για την αποφυγή της πληρωμής των αντιντάμπινγκ δασμών που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα λειτουργούσε τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας απώλειες εκτιμώμενες στα 350 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς και επιπλέον 450 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ, στερώντας έτσι έσοδα τόσο από τα εθνικά όσο και από τα κοινοτικά ταμεία, σύμφωνα με την EPPO.
Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορούνται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς στην Αθήνα - μετά από τα αρχικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Ελληνική Τελωνειακή Αρχή του Πειραιά - για επαναλαμβανόμενη ψευδή πιστοποίηση, η οποία προκάλεσε παράνομα κέρδη και ζημιές στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ, με την υποστήριξη του τελωνειακού λαθρεμπορίου. Τέσσερις τελωνειακοί μεσίτες (εκτελωνιστές) κατηγορούνται, επίσης, για επαναλαμβανόμενη τελωνειακή απάτη, η οποία επίσης αφορά διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης. Σύμφωνα με την ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους μεσίτες τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση από τον Ιούνιο.
Η έρευνα της EPPO, με την ονομασία «Καλυψώ», στοχεύει σε εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλωμα εμπορευμάτων, τα οποία εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής τους σε χώρες μέλη, αποφεύγοντας τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας εκτεταμένη απάτη ΦΠΑ.
Η έρευνα αφορούσε υφάσματα, παπούτσια, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα. Τα έσοδα από τα προϊόντα αυτά «ξεπλένονταν» και επιστρέφονταν στην Κίνα.
«Αυτά τα πολύ οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν εξειδικευτεί σε αυτόν τον τύπο απάτης για χρόνια», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτα Κόβεσι σε δήλωσή της.
«Η επιχείρηση Καλυψώ στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα σαφές μήνυμα: οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα, πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική εργασία. Χρειαζόμαστε αφιερωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και εφοριακούς ερευνητές σε όλη τη ζώνη της EPPO», πρόσθεσε η Κόβεσι.
Αυτά τα δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, σύμφωνα με την EPPO, εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρημάτων και επιστροφή των κερδών στην Κίνα.
Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης ανέφερε: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων της ΕΕ και των κρατών μελών της, προς όφελος του δίκαιου ανταγωνισμού και των πολιτών μας. Τα έσοδα – τόσο από τους δασμούς όσο και από τον ΦΠΑ επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά – παρουσιάζουν ήδη αύξηση, φθάνοντας τα 143 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με 139,9 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2024, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των τελωνειακών εγγράφων αυξάνει τη διαφάνεια και επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση των μοτίβων παρανομίας και απάτης».
Τα κατασχεθέντα κοντέινερ τελούν υπό εξέταση. Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ανοίξει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό, ωστόσο, τα περιεχόμενα των κοντέινερ εκτιμάται ότι αξίζουν 250 εκατομμύρια ευρώ. Η EPPO δήλωσε ότι το άνοιγμα και η ανάλυση των εμπορευμάτων συνιστά τεράστιο φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Πειραιά, καθώς και κίνδυνο για την ασφάλεια.
Τουλάχιστον 500 από τα κοντέινερ είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα. Από αυτά, τα 360 δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στα τελωνεία. Ωστόσο, με βάση τη μεθοδολογία των εγκληματικών οργανώσεων, οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι θα είχαν δηλωθεί λανθασμένα και υποτιμημένα για να αποφευχθούν οι αντιντάμπινγκ δασμοί που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα.
