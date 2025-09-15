Επιχείρηση «Καλυψώ»: Κατηγορίες σε έξι πρόσωπα για την τελωνειακή κομπίνα με τα κινεζικά πατίνια στον Πειραιά

Με βάση τα πρώτα στάδια της έρευνας, κατά μέσο όρο μόνο το 10-15% των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα κοντέινερ είχαν δηλωθεί. Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, η ζημιά στον προϋπολογισμό της ΕΕ μόνο από αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ σε αδιάθετους δασμούς και 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.