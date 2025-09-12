Χρηματιστήριο Αθηνών: Διευρύνεται το ανοδικό σερί με τις 2.050 μονάδες στον ορίζοντα
Επικρατούν για τρίτη μέρα οι αγοραστές - Ο ΓΔ οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών
Σε ανοδικό «μονοπάτι» διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συναπτή μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να αγγίζει με το «καλημέρα» το κρίσιμο όριο των 2.050 μονάδων. Ώθηση στην εγχώρια αγορά δίνει η υπεραπόδοση των μεγάλων χρηματιστηρίων στο εξωτερικό, ενώ πρόσθετοι θετικοί καταλύτες αποτελούν οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις στο εσωτερικό και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου των εισηγμένων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/9), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,32% και διαπραγματεύεται στις 2.046,90 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.051,28 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.044,38 μονάδες. Επιπλέον, το ΧΑ οδεύει προς τη δεύτερη σερί ανοδική εβδομάδα, ενώ πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -0,85% για να χάσει το θετικό πρόσημο.
«Η υπέρβαση των 2.035 μονάδων επιτρέπει τις προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα του ΓΔ, τις 2.045 μονάδες κατ’ αρχάς και τις 2.058 στη συνέχεια, με το μομέντουμ των διεθνών αγορών να επιτρέπει την αυξημένη πιθανότητα για επίτευξή τους», σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο προσυνεδριακό της σχόλιο.
Με αρωγό το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Wall Street, η οποία εξερευνά νέες κορυφές, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε χθες σε ανοδική τροχιά για δεύτερη διαδοχική μέρα, επιστρέφοντας στα επίπεδα των 2.040 μονάδων για πρώτη φορά από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Παράλληλα, διανύει τον Σεπτέμβριο, που συνήθως είναι «κόκκινος» για τις αγορές, με κέρδη κοντά στο +1%, ανεβάζοντας τη φετινή απόδοση πέριξ του +39%.
