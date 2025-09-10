Υψηλότερες διανομές κερδών σχεδιάζουν οι τράπεζες – Τι πρέπει να σταθμίσει η εποπτεία

Οι διανομές κερδών για το 2025 αναμένεται σύντομα να αποτελέσουν κεντρικό αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και του SSM. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι τράπεζες συνεχώς αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για το ύψος των ποσών που θα επιστρέψουν στους μετόχους τους, ενώ παράλληλα η εποπτική αρχή καλείται να σταθμίσει τις προθέσεις αυτές με τις ευρύτερες στρατηγικές και αναπτυξιακές προοπτικές του τραπεζικού συστήματος.



Από τη μία πλευρά, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν – πάντα υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από τον SSM – την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε ιδιαίτερα υψηλές διανομές κερδών για το 2025. Από την άλλη, η εποπτεία δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι τέτοιες κινήσεις περιορίζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία εξετάζονται τόσο τυχόν εξαγορές όσο και η δυναμική της πιστωτικής επέκτασης.



Σε ό,τι αφορά τις εξαγορές, οι επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών είναι προφανείς, καθώς απαιτείται άμεση δέσμευση πόρων. Αντίστοιχα, και η πιστωτική επέκταση δεν είναι αμελητέα, αφού τα νέα δάνεια που θα χορηγηθούν συνεπάγονται την ανάγκη για προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου.

