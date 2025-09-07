Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση του 2026 και ποιοι τη μισή
Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση του 2026 και ποιοι τη μισή
Καταργείται ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς
Καταργείται από το 2026 ο μηχανισμός λογιστικής απομείωσης της προσωπικής διαφοράς όπως είχε ψηφιστεί το 2016 (συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις) που εισήγαγε σταδιακά τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων. Τα δύο επόμενα έτη η αύξηση στην τσέπη δεν θα βασίζεται στο ύψος της προσωπικής διαφοράς, αλλά θα σχετίζεται με το ύψος της αύξησης που πρόκειται να δοθεί.
Έτσι, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Eργασίας, την αύξηση του 2026 θα πάρουν:
1. Όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ή τη μηδένισαν φέτος (2025) θα πάρουν τα Χριστούγεννα το 100% της ετήσιας αύξησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι απάλειψαν το 2025 την προσωπική διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις.
2. Όσοι έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολο του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης θα πάρουν από 50,01% έως 99,99% της αύξησης.
3. Όλοι οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλότερη προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης. Σύμφωνα, με τις προβολές του ΕΦΚΑ, με το προηγούμενο καθεστώς την επόμενη διετία θα μπορούσαν να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και να πάρουν αυξήσεις άλλοι 240.000 - 250.000 συνταξιούχοι. Ωστόσο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειάζονταν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη.
Με το νέο μέτρο και αυτή η κατηγορία συνταξιούχων θα μπορεί το 2026 να λάβει το 50% της ετήσιας αύξησης. Μένει να διευκρινιστεί αν οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ήμισυ της αύξησης, θα λάβουν και μέρος του επιδόματος προσωπικής διαφοράς το οποίο λογικά βαίνει προς κατάργηση.
Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη 1030 ευρώ από τα οποία τα 30 είναι προσωπική διαφορά . Με την αύξηση του 2026 που υπολογίζουμε ότι είναι 27.8 ευρώ ( +2.7%) σχεδόν μηδενίζεται η προσωπική του διαφορά και δικαιούται να πάρει ολόκληρη την αύξηση.
Αν η σύνταξή του ήταν 1100 ευρώ από τα οποία τα 100 ήταν προσωπική διαφορά , με την αύξηση 29.7 ευρώ ,η προσωπική του διαφορά μειώνεται στα 70.3 ευρώ. Και ο εν λόγω συνταξιούχος θα πάρει το 50% της αύξησης δηλαδή 14.8 ευρώ το 2026 ενώ το 2027 θα την πάρει ολόκληρη.
