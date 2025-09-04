Πληροφορική: Ανοίγουν το «παιχνίδι» στο εξωτερικό οι ελληνικοί όμιλοι – Κινήσεις και νέα deals
Πληροφορική: Ανοίγουν το «παιχνίδι» στο εξωτερικό οι ελληνικοί όμιλοι – Κινήσεις και νέα deals
Στόχος η αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές και η διατήρηση των διψήφιων μέσων ρυθμών ανάπτυξης του κλάδου και τα επόμενα χρόνια
Σε μια διαρκή προσπάθεια για την αξιοποίηση των ευκαιριών της εποχής και για την διασφάλιση, παράλληλα, των μελλοντικών εσόδων τους, οι ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής φροντίζουν να αυξάνουν το εκτόπισμά τους στη διεθνή τεχνολογική αγορά.
Ανά περίπτωση, οι εταιρείες του κλάδου είτε επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό με διάφορες κινήσεις, είτε τις ενισχύουν, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη (μέσω εξαγορών ή ίδρυσης νέων θυγατρικών, της σύναψης νέων συνεργασιών ή με την είσοδό τους σε νέες χώρες, για παράδειγμα). «Σημάδια» κορεσμού ή κόπωσης δεν έχουν εμφανισθεί μέχρι στιγμής, μετά από τις «υψηλές ταχύτητες» της τελευταίας 4ετίας, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν και μια από αυτές θεωρείται η διατήρηση των διψήφιων μέσων ρυθμών ανάπτυξης και στα προσεχή χρόνια.
Άλλωστε, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας περιέρχεται σταδιακά σε μια πιο ώριμη φάση πλέον, με την παράδοση αντίστοιχων έργων για τον δημόσιο τομέα και την πρόοδο στην ψηφιοποίηση των καθημερινών διαδικασιών για χιλιάδες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από τον ιδιωτικό.
Οι ανάγκες δεν σταματούν και είναι δεδομένο ότι η συντήρηση των ψηφιακών έργων θα απασχολήσει αργά ή γρήγορα περισσότερο τον κλάδο και τους εμπλεκόμενους φορείς.
