Πληροφορική: Ανοίγουν το «παιχνίδι» στο εξωτερικό οι ελληνικοί όμιλοι – Κινήσεις και νέα deals

Στόχος η αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές και η διατήρηση των διψήφιων μέσων ρυθμών ανάπτυξης του κλάδου και τα επόμενα χρόνια