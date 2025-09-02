Metlen: Ελήφθη η τελική απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο – Επένδυση €50 εκατ.

Η λειτουργία του νέου εργοστασίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027 - «Η Metlen κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού αμυντικού hub στην Ελλάδα», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος