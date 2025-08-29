Νέο ιστορικό υψηλό για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 246 χιλιάδες καταλύματα τον Ιούλιο
Μήνα με το μήνα σπάνε τα ρεκόρ ως προς την προσφορά καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
Ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο αριθμός των βραχυχρόνιων καταλυμάτων για το μήνα Ιούλιο, φτάνοντας συνολικά τις 246 χιλιάδες, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.
«Η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, διατηρώντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024. Τον Μάιο 2025, με 236 χιλ. καταλύματα, καταγράφηκε ρεκόρ στον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ρεκόρ που καταρρίφθηκε εκ νέου τον Ιούνιο 2025 (με 242 χιλ. καταλύματα) και τον Ιούλιο 2025 με 246 χιλ. καταλύματα και η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα», αναφέρεται στο τελευταίο στατιστικό δελτίο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα). Η έντονη ανοδική πορεία συνεχίζεται στην κορύφωση της θερινής περιόδου με τον Ιούλιο να καταγράφει νέο ρεκόρ, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1.078 χιλ., αυξημένες κατά +57 χιλ. σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (1.021 χιλ.).
