Πώς ο Τραμπ «ανασταίνει» τα αμερικανικά ναυπηγεία - Γιγαντιαίες επενδύσεις από Ιαπωνία και Ν.Κορέα
Στρατηγική στόχευση η μείωσης της εξάρτησης από την Κίνα
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφει ο ναυλομεσιτικός οίκος INTERMODAL στην ανάλυσή του για την πορεία της διεθνούς ναυπηγικής βιομηχανίας, με επίκεντρο τις πρόσφατες κινήσεις της Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει ο αναλυτής Νικόλας Ταγκούλης, «οι συμφωνίες που έκλεισε η κυβέρνηση Τραμπ με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα δεν είναι απλώς εμπορικές – έχουν ξεκάθαρο γεωπολιτικό χαρακτήρα».
Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ εξασφάλισαν δύο τεράστια πακέτα επενδύσεων. Η συμφωνία με την Ιαπωνία, που συνοδεύτηκε από μείωση δασμών από 25% σε 15%, προβλέπει κεφάλαια ύψους 550 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη αμερικανικών ναυπηγείων. Αντίστοιχα, η συμφωνία με τη Νότια Κορέα αποφέρει 350 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 150 δισ. κατευθύνονται αποκλειστικά στη ναυπηγική βιομηχανία.
Σύμφωνα με τον κ. Ταγκούλη, «πρόκειται για πρωτοφανείς δεσμεύσεις, που αν υλοποιηθούν στον χρονικό ορίζοντα που έχει τεθεί, μπορούν να αλλάξουν τον χάρτη της ναυπηγικής στις ΗΠΑ».
