Οι αναλυτές προειδοποιούν για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω δασμών Τραμπ και αβεβαιότητας
Οι αναλυτές προειδοποιούν για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω δασμών Τραμπ και αβεβαιότητας
Ο κίνδυνος μεγαλώνει λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εμπορική πολιτική του Τραμπ - Οι δασμοί τροφοδοτούν τον πληθωρισμό καθώς οι εταιρείες θα μετακυλήσουν τουλάχιστον μέρος του κόστους στους καταναλωτές
Οι επενδυτές έχουν πρόσφατα παρατηρήσει μια σειρά από στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το οικονομικό περιβάλλον των ΗΠΑ πλησιάζει την κατάσταση στασιμοπληθωρισμού.
Η κατάσταση αυτή θεωρείται ακόμη χειρότερη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από μια τυπική ύφεση, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός εμποδίζει την Fed να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.
Ο στασιμοπληθωρισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «ραντάρ» της Wall Street μετά την εισαγωγή της εκτεταμένης σειράς δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 2 Απριλίου. Οι δασμοί θεωρείται ότι τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, καθώς οι εταιρείες είναι πιθανό να μετακυλήσουν τουλάχιστον μέρος του κόστους στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές. Ταυτόχρονα, μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από εισαγόμενες πρώτες ύλες.
Τώρα, η τάση αρχίζει να εμφανίζεται στα στοιχεία, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές. Ακολουθούν τα προειδοποιητικά σημάδια στασιμότητας, σύμφωνα με το Business Insider:
Ο πληθωρισμός των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας το 2,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι και σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 2,4% του Μαΐου.
Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι αγορές αξιολογούν τον πλήρη αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ, σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Bowersock Capital Partners.
Η αγορά εργασίας παρουσίασε κάμψη τον Ιούλιο, με τις ΗΠΑ να προσθέτουν 73.000 θέσεις εργασίας για το μήνα, λιγότερες από τις 100.000 που ανέμεναν οι αναλυτές. Εν τω μεταξύ, οι αυξήσεις στην απασχόληση τον Μάιο και τον Ιούνιο μειώθηκαν συνολικά κατά 258.000, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα ότι η αγορά εργασίας είναι σημαντικά πιο αδύναμη από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε.
«Οι μαζικές αναθεωρήσεις των στοιχείων για την απασχόληση, οι οποίες συγκεντρώνονται σε τομείς που εκτίθενται σε δασμούς, σηματοδοτούν πλέον ότι το σενάριο του ήπιου στασιμοπληθωρισμού που είχαμε προβλέψει αρχικά αρχίζει να υλοποιείται», ανέφεραν πρόσφατα οι αναλυτές της RBC.
Προσέθεσαν ότι η δυναμική του στασιμοπληθωρισμού αναπτύσσεται λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εμπορική πολιτική του Τραμπ, η οποία εμποδίζει τις προσλήψεις.
Ο δείκτης τιμών των υπηρεσιών του Institute for Supply Management, που μετρά πόσο πληρώνουν οι Αμερικανοί για υπηρεσίες, αυξήθηκε στο 69,9%, από 67,5% τον Ιούνιο.
Αυτό σηματοδοτεί τον 98ο συνεχόμενο μήνα ανόδου των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών και την υψηλότερη τιμή του δείκτη από τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση PMI για τις υπηρεσίες του ISM.
Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, δήλωσε ότι η αύξηση αποτελεί ένδειξη ότι ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών της οικονομίας «εντείνεται», γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ανοδικούς κινδύνους για τον γενικό πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.
Η κατάσταση αυτή θεωρείται ακόμη χειρότερη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από μια τυπική ύφεση, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός εμποδίζει την Fed να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.
Ο στασιμοπληθωρισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «ραντάρ» της Wall Street μετά την εισαγωγή της εκτεταμένης σειράς δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 2 Απριλίου. Οι δασμοί θεωρείται ότι τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, καθώς οι εταιρείες είναι πιθανό να μετακυλήσουν τουλάχιστον μέρος του κόστους στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές. Ταυτόχρονα, μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από εισαγόμενες πρώτες ύλες.
Τώρα, η τάση αρχίζει να εμφανίζεται στα στοιχεία, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές. Ακολουθούν τα προειδοποιητικά σημάδια στασιμότητας, σύμφωνα με το Business Insider:
Ο πληθωρισμός των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας το 2,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι και σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 2,4% του Μαΐου.
Πληθωρισμός
Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι αγορές αξιολογούν τον πλήρη αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ, σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Bowersock Capital Partners.
Η αγορά εργασίας παρουσίασε κάμψη τον Ιούλιο, με τις ΗΠΑ να προσθέτουν 73.000 θέσεις εργασίας για το μήνα, λιγότερες από τις 100.000 που ανέμεναν οι αναλυτές. Εν τω μεταξύ, οι αυξήσεις στην απασχόληση τον Μάιο και τον Ιούνιο μειώθηκαν συνολικά κατά 258.000, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα ότι η αγορά εργασίας είναι σημαντικά πιο αδύναμη από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε.
Αγορά εργασίας
«Οι μαζικές αναθεωρήσεις των στοιχείων για την απασχόληση, οι οποίες συγκεντρώνονται σε τομείς που εκτίθενται σε δασμούς, σηματοδοτούν πλέον ότι το σενάριο του ήπιου στασιμοπληθωρισμού που είχαμε προβλέψει αρχικά αρχίζει να υλοποιείται», ανέφεραν πρόσφατα οι αναλυτές της RBC.
Προσέθεσαν ότι η δυναμική του στασιμοπληθωρισμού αναπτύσσεται λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εμπορική πολιτική του Τραμπ, η οποία εμποδίζει τις προσλήψεις.
Ο δείκτης τιμών των υπηρεσιών του Institute for Supply Management, που μετρά πόσο πληρώνουν οι Αμερικανοί για υπηρεσίες, αυξήθηκε στο 69,9%, από 67,5% τον Ιούνιο.
Υπηρεσίες
Αυτό σηματοδοτεί τον 98ο συνεχόμενο μήνα ανόδου των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών και την υψηλότερη τιμή του δείκτη από τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση PMI για τις υπηρεσίες του ISM.
Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, δήλωσε ότι η αύξηση αποτελεί ένδειξη ότι ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών της οικονομίας «εντείνεται», γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ανοδικούς κινδύνους για τον γενικό πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.
«Ταυτόχρονα, η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνεται και το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται. Οι πηγές αυτής της τάσης στασιμοπληθωρισμού είναι οι δασμοί, οι απελάσεις και η υποτίμηση του δολαρίου», τόνισε.
Περισσότεροι Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, δείχνοντας ένα ακόμη σημάδι αδυναμίας της οικονομίας.
Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν σε 226.000 την εβδομάδα που έληξε στις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, υπερβαίνοντας τις 221.000 αρχικές αιτήσεις που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.
Εν τω μεταξύ, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις — ή ο αριθμός των Αμερικανών που υποβάλλουν επαναλαμβανόμενη αίτηση για επιδόματα ανεργίας — αυξήθηκαν σε 1,97 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός επαναλαμβανόμενων αιτήσεων που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από την έναρξη της πανδημίας.
Πηγή: NewMoney
Περισσότεροι Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, δείχνοντας ένα ακόμη σημάδι αδυναμίας της οικονομίας.
Ανεργία
Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν σε 226.000 την εβδομάδα που έληξε στις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, υπερβαίνοντας τις 221.000 αρχικές αιτήσεις που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.
Εν τω μεταξύ, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις — ή ο αριθμός των Αμερικανών που υποβάλλουν επαναλαμβανόμενη αίτηση για επιδόματα ανεργίας — αυξήθηκαν σε 1,97 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός επαναλαμβανόμενων αιτήσεων που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από την έναρξη της πανδημίας.
Πηγή: NewMoney
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα