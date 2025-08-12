Έτσι διατηρούνται αμετάβλητα τα επιτόκια:

- 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, δηλαδή το μισό από εκείνο που ισχύει για χρέη που έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

- 5,84% για ρυθμίσεις με περισσότερες από 12 δόσεις

Στην περίπτωση αυτά τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

- 5,84% για έως 12 δόσεις

- 7,34% για πάνω από 12 δόσεις.

Ακόμα και αν κάποιος χάσει την ρύθμιση και αναβιώσουν τα αρχικά επιτόκια, δίνεται η δυνατότητα για μία νέα, δεύτερη υπαγωγή σε ρύθμιση (μετά από απώλεια της πρώτης).