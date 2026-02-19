Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Πάντα συμβαίνει. Μετά μια καταιγίδα με έξι σπουδαίες, ταινίες, μερικές αριστουργήματα, αρχίζει η αποκλιμάκωση. Καλύτερη επιλογή το «Pillion». Εκ πρώτης όψεως η ερωτική σχέση δύο ανδρών. Με δεύτερη ανάγνωση μια απαισιόδοξη, μαύρη ματιά για το προλεταριάτο και τους εργαζόμενους. Ολοι γουστάρουν να υπηρετούν αφεντικά. Και να ταπεινώνονται απ αυτά. Από κοντά και το Ισπανικό «ο αιχμάλωτος» για τον Μιγκέλ Θερβάντες τον συγγραφέα του «Δον Κιχώτη». Όμως η αφήγηση είναι φλύαρη. Κρίμα. Και τέλος δύο Animation αξίζουν για τα μικρά παιδιά. Το «Αρκο» και το «Κάρο Νίντζα 3» Και τέλος όποιος δεν είδε «μυστικό πράκτορα» έχει χάσειΟι σκηνές ακραίες. Σχεδόν απωθητικές. Ο Ρέι πέφτει πάνω στον Κόλιν. Ο Ρέι μικρόσωμος, αγύμναστος, ολίγον φοβισμένος και θηλυπρεπής. Ο Κόλιν το αντίθετο. Εξωτερικά ο ζωντανός ορισμός του «παιδαρά». Ευθυτενής και αλαζόνας. Επιβάλλεται με τη φυσική του παρουσία. Ο Ρέι σκλάβος. Και του αρέσει. Μια ζωή να υπηρετεί αφεντικά. Από κοντά και η οικογένειά του. Ο πατέρας γνωρίζει τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του. No Problem. Μόνο η μελλοθάνατη, λόγω καρκίνου, μητέρα του, διαφωνεί. Όχι με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του, αλλά με την ταυτότητα του Κόλιν. Ποιος είσαι; Ποια η δουλειά σου;--απωθητικό, αλληγορικόΣτο Αλγέρι το 1575. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες αιχμάλωτος από Οθωμανούς κουρσάρους. Αν δεν πληρωθούν λύτρα κινδυνεύει με θάνατο. Για να ροκανίσει χρόνο ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο: την τέχνη της αφήγησης. Κάπως έτσι γίνεται απαραίτητος. Και κάπως έτσι κερδίζει την εύνοια των υποψήφιων βασανιστών και δολοφόνων του--φλύαροΌταν ένας εξαιρετικά μεταδοτικός, μεταλλασσόμενος μύκητας δραπετεύει από μια σφραγισμένη εγκατάσταση, δύο νεαροί υπάλληλοι, μαζί με έναν πράκτορα βιοτρομοκρατίας, πρέπει να επιβιώσουν από την πιο άγρια ​​νυχτερινή βάρδια που υπήρξε ποτέ για να σώσουν την ανθρωπότητα από εξαφάνιση—και ναι και όχι

Ισως η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Γι αυτό και πάει για Οσκαρ. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε. Εκεί ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να ενωθεί ξανά με τον γιο του. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο-πιο Κάφκα από Κάφκα!

Ιδρώνουν οι τοίχοι. Από το θρυλικό μυθιστόρημα της Εμιλι Μπροντέ. Η απαγορευμένη αγάπη Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η Φένελ γεννημένη στην Αθήνα το 1997, είχε σκηνοθετήσει την ταινιάρα «Υποσχόμενη νέα γυναίκα». Λατρεύει τις ακρότητες. Ετσι «γδύνει» το μυθιστόρημα και αποκαλύπτει ένα πάθος που όμοιό του, σπάνια το βλέπεις στο Σινεμά!—η Μαργκό Ρόμπι τα δίνει όλα!

Πρώτη φορά βλέπω ουσία και πεμπτουσία του σεναρίου να είναι αποτυπωμένες και να ερμηνεύονται από την αισθητική. Από τη φόρμα. Ο φορμαλισμός ως περιεχόμενο και όχι ως «περιτύλιγμα». Αν μαζί με την «λευκή κορδέλα» του Χάνεκε υπάρχει άλλη μία που με την αισθητική εξηγεί και «ξεχερσώνει» την γερμανική νοσηρότητα η οποία πορεύεται με την πειθαρχία και την ηδονή για το μαρτύριο, όλα αυτά που «έφεραν» τον Ναζισμό, αυτή είναι ο «ήχος της πτώσης»--όπωσδήποτε

Ο μεγάλος, ατελείωτος, εφιάλτης. Από αληθινό περιστατικό. Στην κορύφωση του σταλινικού τρόμου, κάπου το 1937. Οπου νεαρός εισαγγελέας επισκέπτεται στις φυλακές κάποιον πρώην εισαγγελέα, εγκλωβισμένο επειδή είχε αρνηθεί να υπογράψει θανατική καταδίκη αθώων. Αμφότεροι με την ψευδαίσθηση ότι ο Στάλιν αθώος και ότι όλα διαπράττονται από την πρώην KGB. Και ο νεαρός χτυπάει την πόρτα του γενικού εισαγγελέα Βισίνσκι!--Κάφκα

Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Πάει για πολλά Οσκαρ. Σαρωτική και καθηλωτική. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών, εβραικής καταγωγής με το όνομα Μάρτι Μάουζερ έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο Σε μια μεταπολεμική Αμερική, ο Μάρτι μετατρέπει το παιχνίδι σε σωσίβιο διαφυγής. Από τη φτώχεια, την οικογενειακή ασφυξία και τους άγραφους κανόνες του ποιος «αξίζει» να ξεχωρίσει. Με αστείρευτη ενέργεια, θράσος και εμμονή, ξεκινά ένα ταξίδι πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί-ταινιάρα!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει



Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Σαν παλιό, καλό κρασί. Ο Χέισγουορθ σχεδιάζει την τελευταία ληστεία στην πολύχρονη καριέρα του. Μαζί του συνεργάζεται μια ασφαλίστρια καθώς και κάποιο άλλο κλεφτρόνι του ιδίου «σπορ». Απέναντί τους ο Μαρκ Ράφαλο. Ο ντετέκτιβ και αμείλικτος κυνηγός παρανόμων. Η γραμμή που χωρίζει τους αντιπάλους, εύθραυστη και λεπτή. Το σενάριο επηρεασμένο από το «Heat» (Ενταση) του Μαικλ Μαν με Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο--αξίζει

Ο πλήρης ορισμός του απόλυτου μινιμαλισμού. Γυναίκα σεναριογράφος από Κορέα σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα ανάμεσα σε δύο θλιμμένους νέους που συναντώνται σε μια παραλία. Εκείνη βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικα , ο οποίος κατατρύχεται από τα δικά του λάθη και ενοχές—κέντημα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πλάνο!

Η φωτογραφία και η ηχοληψία αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις του θεατή. Βαθιά μέσα στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Μινιέ (ο σκηνοθέτης) και ο δωδεκάχρονος γιος του, συναντούν τον πατέρα του πρώτου, για να παρατηρήσουν τον λύγκα, τα ελάφια, τις κουκουβάγιες και ίσως τον σπάνιο αγριόκουρκο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτυπώνοντας το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό αυτού του περιβάλλοντος, μαζί με τους ήχους και τις ιστορίες του που λέγονται στο φως των κεριών, ο Μινιέ παρουσιάζει μια λαμπρή, ραψωδική υπενθύμιση του εκπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε!—χάρμα φωτογραφίας

Πριν είκοσι χρόνια. Όταν προβλήθηκε έσπασε τα ταμεία. Εγώ, στην αρχή, την υποτίμησα. Στη συνέχεια αναθεώρησα. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι η δύναμή της είναι το θέμα της. Η αισθητική της εντελώς ακαδημαική. Το story πασίγνωστο. Πράκτορας της Στάζι παρακολουθεί τη ζωή ενός διάσημου και μάλλον φιλοκαθεστωτικού συγγραφέα και της ερωμένης του. Η Ματίνα Γκένεκ στάζει αισθησιασμό και ηδονή—θρυλικό!

Ντοκιμαντέρ για την προετοιμασία και την περιοδεία της παράστασης «Εγκάρσιος Προσανατολισμός» του Δημήτρη Παπαϊωάννου στις ευρωπαϊκές σκηνές. Η Εύα Στεφανή επί δύο χρόνια αποτύπωνε τις πρόβες στη «Στέγη» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις παραστάσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βίλνιους και σε άλλους διεθνείς προορισμούς έως και την τελευταία παράσταση στο Σαν Φρανσίσκο!—από την Στεφανή περίμενα το καλύτερο!

Εκ πρώτη όψεως, ο Τζάρμους αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Παρεμπιπτόντως η παραγωγή είναι του Saint Laurent. Χωρίς να κρίνει, παράγει ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους - κάπως απόμακρους - γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Κάθε κεφάλαιο εκτυλίσσεται στο παρόν και σε διαφορετική περιοχή: Νιου Τζέρσεϊ, Δουβλίνο και Παρίσι. Αποτέλεσμα; Πλήρης αποξένωση!—οι σιωπές τα λένε όλα!

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων

Ψυχολογικό θρίλερ. Με πολλά επεισόδια. Οπου η Αμάντα Σέιφριντ προσλαμβάνει ως οικιακή βοηθό και οικονόμο την Σίντνει Σουίνι. Η οποία μόλις είχε αποφυλακιστεί και μάλιστα βρίσκεται υπό επιτήρηση. Η οικία πολυτελέστατη. Η Σέιφριντ στην αρχή ευγενέστατη στη συνέχεια υστερική. Είναι σχιζοφρενής λέει ο σύζυγός της. Τελικά μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις ο σύζυγος διώχνει την Σέιφριντ και πέφτει στο κρεβάτι με την Σουίνι. Υπάρχει και συνέχεια. Πλήρης ανατροπή—θα αρέσει

Οι φωνές Παλαιστινίων εγκλωβισμένων προκαλούν τις αντοχές των θεατών. Όμως κουβέντα για την Χαμάς. Στις 29 Ιανουαρίου 2024 οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Καθώς προσπαθούν να τη κρατήσουν στη γραμμή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Μπραντ Πιτ, Ρούνι Μάρα και Αλφόνσο Κουαρόν—δυνατό, εφιαλτικό, αλλά πολιτικά προβληματικό

Action. Σε ένα απομακρυσμένο, άγριο νησί της Σκωτίας, μοναχικός άντρας προσπαθεί να κρατήσει θαμμένο το παρελθόν του. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας, σώζει ένα νεαρό κορίτσι από τη θάλασσα, η εύθραυστη ισορροπία της απομόνωσής του καταρρέει. Οι μυστικές, Αγγλικές, υπηρεσίες τον καταδιώκουν. Μόνος εναντίον όλων--Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Τζέισον Στέιθαμ;

Στα όρια horror και φαντασίας. Στο βάθος ένας ακατανίκητος έρωτας. Όταν ο Tζέιμς λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα από την χαμένη του αγάπη Mέρι, οδηγείται στο Silent Hill, μια πόλη που κάποτε του ήταν οικεία, αλλά τώρα έχει καταληφθεί από το σκοτάδι. Καθώς την αναζητά, αντιμετωπίζει τερατώδη πλάσματα και αποκαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια που μπορεί να τον οδηγήσει στην τρέλα!—κι όμως «λέει»

Από παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν. Η μικρή Γκέρντα και ο φίλος, Κάι, βρίσκουν ολοκαίνουριο έλκηθρο. Ο Κάι αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά. Όμως αυτό που ξεκίνησε σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια. Η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα τον παρασύρει στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της--Καλοφτιαγμένο Animation για μικρά παιδιά!

Animation για μικρά παιδιά. Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί. Ανάμεσά τους ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μία καταστροφή αναλαμβάνει δράση και να σώσει την οικογένειά του-- χαριτωμένο και διασκεδαστικό!

Ιδιαίτερη περίπτωση. Η Σι-Σινγκ Τσου από Ταιβάν εκτός από σκηνοθεσία είναι και παραγωγός αλλά και ηθοποιός. Το story πάει κάπως έτσι: Όταν μια μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν μαζί στην Ταϊπέι, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής της πόλης, ενώ παράλληλα παλεύουν να διατηρήσουν την ενότητά τους ως οικογένεια. Την ίδια στιγμή η μικρή κόρη μαθαίνει ότι το αριστερό της χέρι είναι “διαβολικό”—μόνο για ψαγμένους

Το τηλεοπτικό. Σαν μαύρη κωμωδία. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος. Θυμίζω: Τέσσερις γυναίκες - η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό - που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους—έτσι κι έτσι

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό

Κάτι μεταξύ τρόμου και σαρκαστικής κωμωδίας. Μετά από αεροπορικό γκρέμισμα ο προιστάμενος και η υφισταμένη του «προσγειώνονται» σε ερημονήσι. Ετσι αναγκασμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό τους. Γίνεται; Μάλλον όχι. Δεν αποβάλλουν το «δηλητήριο» από το αίμα τους. Κάπως έτσι αρχίζει το «γλέντι» για την επιβίωση--Ο σώζων εαυτόν σωθήτω!

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!

Ο Μπρένταν Φρέιζερ («Φάλαινα»), απελπισμένος, αμερικανός, ηθοποιός, καταλήγει στην Ιαπωνία, σε πρακτορείο. Το οποίο νοικιάζει ηθοποιούς για να παίξουν ρόλους οικογενειακούς. Όπως πατέρας, μητέρα, γιαγιά, παππούς, αδέρφια και πάει λέγοντας. Ο Φρέιζερ τόσο καλός με αποτέλεσμα τα όρια ανάμεσα στο ψεύτικο και το γνήσιο να γίνονται δυσδιάκριτα!—συγκινητικό και πρωτότυποΤο story σφύζει από…πρωτοτυπία. Μια ομάδα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου ανακαλύπτει αρχαίο καταραμένο αζτεκικό αντικείμενο. Τα μαθητούδια συντόμως αντιλαμβάνονται ότι τρέχουν προς το θάνατό τους. Φυσώντας και ακούγοντας τον τρομακτικό ήχο που εκπέμπει το αρχαίο αντικείμενο καλούν κοντά τους, τους μελλοντικούς τους θανάτους! Η περιέργεια σκοτώνει!—ούτε από μακριά!Ο σκηνοθέτης στα Λευκά Όρη της Κρήτης για να καταγράψει τη μαρτυρία του Λευτέρη Ηλιάκη, αντάρτη επί Κατοχής, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στον Εμφύλιο Πόλεμο και πολιτικού κρατούμενου για σχεδόν είκοσι χρόνια. Ο Ηλιάκης από τους τελευταίους επιζήσαντες πρωταγωνιστές του Εμφυλίου. Η μαρτυρία πλαισιώνεται και με οπτικά ντοκουμέντα—καλών προθέσεων!Πολυβραβεύμενο Animation για μικρά παιδιά. Ο Άρκο, αγόρι από το μακρινό μέλλον παγιδεύεται κατά λάθος στο 2075. Εκεί συναντά μοναχικό κορίτσι με την οποία αναπτύσσει μια βαθιά φιλία. Μαζί θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να επιστρέψει ο Άρκο πίσω στην εποχή του. Την ώρα που το περιβάλλον καταρρέει και ο χρόνος λιγοστεύει, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στο τέλος του—χαρισματικό!Καλοφτιαγμένο, έξυπνο Animation για πιτσιρίκια. Η σχέση του μικρού Αλεξ για μικροσκοπική κούκλα, δηλαδή έναν Νίντζα, χαριτωμένη, πρωτότυπη και διασκεδαστική—από τα καλύτερα στο είδος του!