Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Μια ολόκληρη εποχή, ένα έπος και η αφρόκρεμα της επιστήμης με επικεφαλής τον Τζούλιαν Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ίσως η απόλυτη πολιτική τοιχογραφία που ξεκλειδώνει χαρακτήρες, σχέσεις, πολιτικές και το βάθος της αντιφατικής προσωπικότητας του δημιουργού της ατομικής βόμβας--οπωσδήποτε

Είναι ασπρόμαυρη και είναι του 1979. Ποιο το «θέμα». Αν σε χωρίσει η πρώτη, σπεύσε να χτυπήσεις την πόρτα κάποιας άλλης που στο παρελθόν την είχες δεδομένη. Η πρώην γυναίκα του τον εγκατέλειψε για να ζήσει με μια άλλη γυναίκα. Η δεκαεφτάχρονη Τρέισι, που είναι ερωτευμένη μαζί του, όμως εκείνου δεν του αρέσει. Και η Μαίρη, η ερωμένη του καλύτερού και παντρεμένου φίλου του που στο τέλος του λέει bye bye--εξαιρετικό

Θρυλική και πολυβραβευμένη ιστορία από Νότια Κορέα παραγωγής 2003. Ο ήρωας φυλακισμένος επί 15 έτη, χωρίς να ξέρει την ταυτότητα των απαγωγέων του, μα ούτε και τα κίνητρα τους. Όταν πια καταφέρνει να ελευθερωθεί, τότε η εκδίκηση είναι δική του—Κουέντιν Ταραντίνο από Ν. Κορέα

Τι από τα δύο είναι, δολοφονία η αυτοκτονία; Κάπως έτσι η σύζυγος καταλήγει στο δικαστήριο ως βασική ένοχη για το φόνο. Και κάπως έτσι, μέσω της διαδικασίας, βγαίνουν στη φόρα όλα. Σκηνές από ένα τελειωμένο γάμο—αν έχετε υπομονή θα συναντηθείτε με αξονικό τομογράφο χαρακτήρων και σχέσεων

Περίπτωση εξαιρετική, ό, τι πρέπει για την μειοψηφία των σινεφίλ. Από τις πιο γνωστές σκηνοθεσίες του Ρομπέρ Μπρεσόν, πασίγνωστου για την αφαιρετικότητά του και τον μινιμαλισμό του. Με ένα ταλαιπωρημένο γαιδούρι που υφίσταται τα πάντα—Το 1966 θεωρήθηκε ως ένα από τα μεγάλα ατού της Γαλλικής κουλτούρας!

Λόγω 60ης επετείου από την πρώτη εμφάνιση αυτής της παράταιρης συνύπαρξης του Ζαν Λικ Γκοντάρ με το απόλυτο θηλυκό της εποχής, την Μπριζίτ Μπαρντό. Εκείνη το κορίτσι ενός ανήσυχου σεναριογράφου ο οποίος αναγκάζεται να υποκλιθεί στο πορτοφόλι Αμερικανού παραγωγού. Όμως ο Αμερικανός τα θέλει όλα, δηλαδή και η ταινία να γίνει με τους δικούς του όρους, αλλά και το κορίτσι να το βάλει στο κρεβάτι του!—Κουλτούρα και σεξ μαζί

Τα φαινόμενα απατούν. Η γνωστή, κλαστική συνταγή του Αλφρεντ Χίτσκοκ πάνω στην οποία δομήθηκαν οι περισσότερες και καλύτερες κινηματογραφικές «στιγμές» του. Εδώ λοιπόν, σ αυτή την ασπρόμαυρη μεταπολεμική ιστορία, νεαρή γυναίκα σε ειδυλλιακή μα πληκτική μικρή πόλη στην Καλιφόρνια υποψιάζεται τον θείο της ως κατά συρροή δολοφόνος με αγγελικό πρόσωπο που τρομοκρατεί τη χώρα!-all time classic

Ισως το καλύτερο σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλλη και οπωσδήποτε η αξεπέραστη «στιγμή» του Νίκου Κούνδουρου αλλά και το δραματικό ρεσιτάλ ερμηνείας του Ντίνου Ηλιόπουλου. Οπου καλοκάγαθος και στερημένος υπαλληλίσκος, λόγω φοβερής ομοιότητας, εκλαμβάνεται από το συνάφι τοπικής συμμορίας ως ο αρχηγός της μαφίας—αρυτίδωτο

Από τις καλύτερες, αριστοτεχνικά φτιαγμένες «στιγμές» των αδελφών Κόεν, του 1996 σε φρέσκια κόπια όπου μίζερο ανθρωπάκι προσλαμβάνει δύο ανεγκέφαλα ρεμάλια για να απαγάγουν την γυναίκα του έτσι ώστε ο πεθερός να πληρώσει τα λύτρα και εκείνος να αρπάξει το μερίδιο του λέοντος--αριστούργημα

Ασπρόμαυρη θρυλική κομεντί του 1954 σε σενάριο του μαυροπινακισμένου Ντάλτον Τράμπο. Οπου νεαρή πριγκίπισσα αγνώστου βασιλείου, περιφερόμενη στους δρόμους της Ρώμης, καταλήγει κουρασμένη στο φτωχικό δωμάτιο Αμερικανού ρεπόρτερ. Και όταν εκείνος ανακαλύπτει το κελεπούρι, αποφασίζει να δημοσιεύσει το story της γνωριμίας τους—Το συνιστώ

«Indiana Jones ο δίσκος του πεπρωμένου» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

--Σκ Τζέιμς Μάνγκολντ, Cast Χάρισον Φορντ, Φοίβη Γουόλερ Μπριτζ, Μαντς Μίκελσεν, Αντόνιο Μπαντέρας

Απολαυστικό, σαρωτικό, καθηλωτικό. Ο Indiana ηλικίας 81 Μαίων, τρέχει, καταδιωκόμενος από Ναζί, να ανακαλύψει τον μηχανισμό των Αντικυθήρων του Αρχιμήδη με το οποίο ακόμα και ρήξεις στον χωροχρόνο μπορεί να γίνουν!—Ο, τι καλύτερο για θερινή απόλαυση

Καθηλωτικό από το πρώτο λεπτό, ίσως η καλύτερη στιγμή του Ναγκίσα Οσιμα, παραγωγής 1969, η ιστορία αληθινή όπου πάμπτωχοι γονείς αναγκάζουν το μικρό τους αγόρι να πέφτει σε περαστικά αυτοκίνητα για να εισπράττουν αποζημώση--αριστούργημα

Ητρέλα του ανταγωνισμού καταλήγει στην απόλυτη αυτοκαταστροφή. Εκείνη σερβιτόρα. Εκείνος συγγραφέας. Πως όμως η Σίγκνε θα καταφέρει να αποσπάσει την προσοχή όλων και έτσι τον σύντροφό της να κατατροπώσει; Απλό. Με την βοήθεια παράνομων φαρμάκων από τη Ρωσία που προκαλούν αθεράπευτες δερματοπάθειες--τρέλα

Αληθινό, σοκαριστικό περιστατικό, όταν το 1992 σε μικρό χωριό της Ισπανίας, «εξαφανίζονται» τρία μικρά κορίτσια και όταν τα πτώματά τους ανακαλύπτονται τότε η Αστυνομία τρέχει και δεν προλαβαίνει—το σενάριο καλό, η σκηνοθεσία επίπεδη

Ο Ηρακλής Πουαρό, αν και «συνταξιούχος» αποφασίζει να λύσει μυστήριο ανεξήγητου θανάτου, νεαρής θηλυκής ύπαρξης. Και έτσι εντός στοιχειωμένου Παλάτσο, μια νύχτα στη βροχερή Βενετία, πέφτει πάνω σε γυναίκα-μέντιουμ, σε φαντάσματα και σε δύο ακόμα πτώματα--μέτριο



Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Όταν η ντροπαλή Μαρινέτ σώζει τη ζωή του μυστηριώδους Μάστερ Φου, ο οποίος τη μεταμορφώνει σε σούπερ ηρωίδα—μόνο για μικρά παιδιά

Σχηματικό, επαναλαμβανόμενο, αναχρονιστικό, κιτσάτο και βαρετό. Ασε που ο Ράιαν Γκόσλινγκ η χλωμή σκιά του εαυτού του--τσιχλόφουσκα

Το σύνηθες μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά με εκπαιδευτική ουσία περί βασικών στοιχείων της Φύσης, όπως φωτιά, νερό, αέρας και Γη—ό,τι πρέπει για νήπια

«Το μπλε καφτάνι» (Le Blue Du Caftan)



--Σκ Μαριάμ Τουζανί, Cast Λουμπνά Αζαμπάλ, Σαλέχ Μπακρί, Αγιούμπ Μισιούι

Από Μαρόκο. Ο Χαλίμ και η Μίνα έχουν ένα παραδοσιακό ραφείο, μαζί τους ως μαθητευόμενος ο νεαρός Γιουσέφ, με τον οποίο ο Χαλίμ συνάπτει ιδιαίτερες σχέσεις--. Ιστορία καλών προθέσεων, όμως επίπεδη και ολίγον φλύαρη.

Η θεία από το Σικάγο, η Τούλα δηλαδή, μαζί με σύζυγο, τις θείες της και την κορούλα της, επιστρέφει στη Βρύση, μακρινό χωρίο σε κάποιο νησί και έτσι ανακαλύπτει ότι κάποιος Πέτρος, δηλαδή ο Αλέξης Γεωργούλης είναι αδερφός της από άλλη μητέρα-My big fat sahlamara

Λόγω εισπρακτικής επιτυχίας της πρώτης εφορμά η δεύτερη καλόγρια του Εωσφόρου. Εδώ λοιπόν η αδελφή Αϊρίν, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμονα Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας θεοσεβούμενης σατανικής γυναίκας--Τα κλισέ δίνουν και παίρνουν και οι απαιτητικοί θεατές φεύγουν!

Πρώην μυστικός πράκτορας και εκτελεστής τώρα αποδίδει δικαιοσύνη στο όνομα των αδύναμων. Που αυτό; Στη Νότια Ιταλία όπου ανακαλύπτει ότι οι νέοι του φίλοι είναι υποχείρια της τοπικής μαφίας-μία από τα ίδια

Τι είναι αυτό; Μα φυσικά Video-game για πιτσιρίκια. Μόνο! Και ούτε. Οπου μια ομάδα με αουτσάιντερ. θα ρισκάρουν τα πάντα για να διακριθούν στο πιο αριστοκρατικό άθλημα στον κόσμο--Ε και; Εγώ πάντως δεν θα πάρω!

Το τέταρτο «επεισόδιο» της γνωστής περιπέτειας. Αρκετά γυρίσματα έγιναν και στη Θεσσαλονίκη--Ο Σταλόνε με αρκετές παραμορφωτικές δόσεις μπότοξ!Πέμπτη και τελευταία συνέχεια στο ειδύλλιο ανάμεσα στον Χάρντιν και την Τέσσα. Αν και χωρισμένοι, διαρκώς μαζί. Τελικά τι θα γίνει; Να πω την αλήθεια, δεν το είδα, η εταιρεία δεν έδειξε την ταινία στους κριτικούς--επομένως don't know!Του 1977 ο Γούντι μόλις..42 ετών, η Νταιάν 31. Με τέσσερα Οσκαρ, ανάμεσά τους και ένα για καλύτερο γυναικείο ρόλο στην Κίτον. Τρομερή, επιτυχία, ίσως η καλύτερη κομεντί του Γούντι Αλλεν. Επανακυκλοφορεί με φρέσκια κόπια—παραμένει αρυτίδωτοΗ πρώτη μεγάλη έξοδος των αδελφών Κόεν σε στυλ Film noire παραγωγής 1984. Το μότο γνωστό: απιστία, χρήμα, έγκλημα. Οπου ιδιοκτήτης μπαρ στο Τέξας, υποψιάζεται ότι η σύζυγός του τον απατά με έναν από τους υπαλλήλους του, γι αυτό προσλαμβάνει ιδιωτικό ντετέκτιβ να σκοτώσει και τους δύο. Τα πράγματα όμως γρήγορα ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο-mustΗ αληθινή ιστορία γυναίκας στελέχους του συνδικαλιστικού φορέα CDFT που κόντρα σε όλους ανακαλύπτει τρομερό σκάνδαλο στα σπλάχνα θηριώδους βιομηχανίας πυρηνικών εργοστασίων--Το στόρι εκρηκτικό αλλά η σκηνοθετική διεκπεραίωση επίπεδη και απρόσωπη