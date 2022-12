Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Κλείσιμο

Σε στυλ Λάνθιμου με σουρεαλιστικές όσο και αλληγορικές καταστάσεις, όπου οι χώροι σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης με πλάσματα που εξαφανίζονται χωρίς αιτία—μόνο για απαιτητικούς

Το τραγικό πορτραίτο της αυτοκράτειρας Σίσσυ της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας του 1878, η Βίκι Κριπς δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας--Top

Η αβάσταχτη γοητεία ενός ατελείωτου φλερτ ανάμεσα σε δύο ξένους, κάπου σ ένα νησί όπου εκείνη τυλιγμένη στο μυστήριο ενώ εκείνος μεταφέρει τα κόκκαλα μιας θείας του για να τα θάψει--Γοητευτικό

Από τον αέρα στη θάλασσα, τα πλάσματα του Τζέιμς Κάμερον επιστρέφουν στις πηγές της ζωής και ο φακός με την τεχνολογία ζωγραφίζουν—Κατώτερο του πρώτου αλλά πάντα εντυπωσιακό

Αληθινό περιστατικό και εφιαλτικό. Ο Μουράτ, το μεγάλο αγόρι μιας μάνας από Τουρκία που ζει ήσυχα στη Βρέμη της Γερμανίας, καταλήγει στο στρατόπεδο του Γκουαντάναμο και τότε η Μάνα, ορμάει, ξεσηκώνει το σύμπαν, ανοίγει υπουργικές πόρτες και απαιτεί δικαιοσύνη—ρεσιτάλ Μελτέμ Καπτάν

Ρομαντικό, βραδινό, ποιητικό για ευαίσθητες ψυχές όπου μια γυναίκα στα πρόθυρα χρεοκοπίας, με δυο παιδιά και με σύζυγο που τους εγκαταλείπει για μια άλλη γυναίκα, βρίσκει μια θέση στην αγαπημένη της βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή--τρυφερό

Καθηλωτικό ντοκιμαντέρ, μόλις 77 λεπτών, για τον Παναγιώτη, αδερφό του σκηνοθέτη, έναν περιπλανώμενο θηρίο που όσο η μυική του μάζα άλλο τόσο η ευαισθησία του και η αυθεντικότητά του!--εξαιρετικό

Η διαθήκη του Γκοντάρ για την κιβωτό του Σινεμά μια ματιά σε πολλές ταινίες όπως τις είδε και τις σχολίασε ο αιρετικός Γάλλος σκηνοθέτης, μακαρίτης πια—και όποιος αντέξει

Όλα για τους Γάλλους περνούν μέσα από τον οισοφάγο και καταλήγουν στο στομάχι, εδώ λοιπόν, λίγο πριν την Γαλλική επανάσταση, ένας θρυλικός σεφ, προσωπικός μάγειρας ενός έκφυλου και αυταρχικού Δούκα, καταλήγει σε δάσος, φτιάχνει δικό του πανδοχείο και μαζί με μια γυναίκα σχεδιάζουν να εκδικηθούν τον δυνάστη και καταπιεστή αριστοκράτη που τους έχει πιεί το αίμα—αν περισσεύει χρόνος και χρήμα

Επανακυκλοφορία σε φρέσκια κόπια του θρυλικού και απολαυστικού Animation, παραγωγής 2004, ο άρχοντας των κινούμενων σχεδίων—ο καλύτερος μποναμάς για τα παιδιά

Η άλλη Αμερική όπου σε κάποια περασμένη δεκαετία μια οικογένεια καλλιεργημένων Αμερικανών, αναπαράγουν το χάος που συμβαίνει εκεί είτε από φόβο κομμουνιστών, είτε από σεισμούς, είτε από κάποιο νέφος χημικών--σαρκαστικό

Η δεύτερη, μετά την αξεπέραστη «Αναπαράσταση» σκηνοθεσία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με τον φακό της Ιστορίας στραμμένο στην κρίσιμη χρονιά του 1936 όπου το κοινοβουλευτικό σύστημα σε παραλυσία και όπου εντός ολίγου δικτατορία Μεταξά—Από τις καλύτερες του Αγγελόπουλου

Τα δάκρυα του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Επιστροφή στα παιδικά και νεανικά του χρόνια, το ταλέντο και ο προσανατολισμός του, από διασταύρωση επιστήμης (ο πατέρας του) και τέχνης η μητέρα του.Όμως το πρόσωπο, η ταραχή και το γεγονός της ταινίας είναι η μητέρα του , η Μισέλ Ουίλιαμς--Νοσταλγία

Εξωφρενική περίπτωση. Μια μαύρη κωμωδία όπου η κοιλιοδουλεία είναι αυτοσκοπός και ο σεφ ο άρχοντας ο μοναδικός. Μοναδική ελπίδα το…τσιζμπέργκερ!—Σατανική αλληγορία

Ντετέκτιβ σκαλίζει περίεργη πτώση ενός άνδρα με πρώτη υποψήφια δολοφόνο τη νεαρή σύζυγό του, έλα όμως που από τη μια την υποπτεύεται και από την άλλη επιθυμεί να πέσει στο κρεβάτι μαζί της!—Παραλίγο!

Μεταμοντέρνα αλληγορία επηρεασμένη από Λουί Μπουνιουέλ με ζάπλουτους σε κρουαζιέρα να καταλήγουν αβοήθητοι και ναυαγοί σε έρημο νησί—Καλό αλλά ολίγον φλύαρο

Η Ελεν, πάσχει από την σπάνια ασθένεια, επειγόντως χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων, ο Ματιέ, ο άντρας της, ελπίζει, όμως εκείνη εξαφανίζεται στο βουνό, σε μια καλύβα επειδή «οι ζωντανοί δεν μπορούν να καταλάβουν τους ετοιμοθάνατους»-- Μελαγχολικό, θλιβερό και ρομαντικό.

Κινούμενα σχέδια με Χατζηαβάτη να προσλαμβάνει ως δημόσιο γραμματέα τον..καλλιεργημένο Καραγκιόζη—συμπαθητικό

Ο πρώτος κινηματογραφικός μποναμάς Χριστουγέννων για τα παιδιά, όπου πανέξυπνος γκατζετάκιας πιτσιρικάς πέφτει πάνω σε κροκόδειλο που τραγουδάει και χορεύει-- Χα χα χα!

Αστυνομικό θρίλερ με θέμα το 20% άλυτων υποθέσεων ανθρωποκτονιών που ετησίως συμβαίνουν στη Γαλλία και με πρωταγωνιστές δύο αστυνομικούς ματαίως να σκαλίζουν—Τίποτα το ξεχωριστό

Μεταγλωττισμένο Animation με μια μυθική οικογένεια εξερευνητών, τους Κλέιντ, που προσπαθούν να εντοπίσουν αχαρτογράφητη και ύπουλη περιοχή, παρέα με ένα ετερόκλητο πλήρωμα--Χμ

«TAD η σμαραγδένια πλάκα» (TAD The lost Explorer)

--Σκ Ενρίκε Γκάτο, Cast (φωνές): Λούις Ποσάντα, Αλεξάντρα Χιμένεζ, Χοσέ Καρμπάχο

Το εβδομαδιαίο Animation για μικρά παιδιά, από Ισπανία με ατζαμή αρχαιολόγο σ ένα περιπετειώδες ταξίδι μέχρι την άκρη του κόσμου για να σταματήσει την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας!--Νηπιαγωγείο



«Στην αυλή του σχολείου» (Playground)

--Σκ Λορά Βαντέλ, Cast Μάγια Βάντερμπεργκ, Γκούπερ Ντουρέ, Καρίμ Λεκλού

Σαν ντοκιμαντέρ με θέμα το bullying ακόμα και σε μικρά παιδιά σχεδόν προσχολικής ηλικίας—ρεσιτάλ αυθεντικών ερμηνειών από πιτσιρίκια



«Minions 2 η άνοδος τυ Γκρου» (Minions the rise of Gru)

--Σκ Κάιλ Μπαλντά, Cast (φωνές): Γιάννης Ζουγανέλης

To Νηπιαγωγείο της εβδομάδας, δηλαδή μεταγλωττισμένο Animation με τα minions σε νέες περιπέτειες--Χμ

Το «πιάτο» με μυθικές, κατάμαυρες αλλά χάρτινες αναμετρήσεις όπου η βασίλισσα Ραμόντα μαζί με την πριγκίπισσα Σούρι αγωνίζονται εναντίον μιας

Ο Βενσάν Μινιέ, ένας από τους πιο διακεκριμένους φωτογράφους στην τελευταία του αποστολή παρέα με τον συγγραφέα και φυσιοδίφη Σιλβέν Τεσόν όπου με τρομερή επιμονή θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τη λεοπάρδαλη του χιονιού, ένα από τα πιο ακριβοθώρητα και απρόσιτα αιλουροειδή—Σεμινάριο αυθεντικότηταςΦυσικά Animation για παιδιά όπου ο Γάτος θα ξεκινήσει μια μεγάλη αναζήτηση, επικών διαστάσεων στο Μαύρο Δάσος για το μυθικό αστέρι των ευχών παρέα με την Κίτι την ελαφροπατούσα και τον σκύλο τον Πέρο ενώ ξοπίσω τους οι εχθροί τους καταδιώκουν—Νηπιαγωγείο