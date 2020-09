«Έθνη σε αναταραχή» από τον Jared Diamond

Κριτικές για το βιβλίο

Από τον συγγραφέα των best sellers «», μια ευφυής νέα θεωρία για το πώς κάποια έθνη ξεπερνούν τραυματικά γεγονότα της Ιστορίας τους.Σε μια εντυπωσιακή συγκριτική μελέτη, ομελετά επτά χώρες που κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν από κρίσεις που απείλησαν την ύπαρξή τους, αλλά και να αναπτυχθούν απαντώντας στα παρακάτω καίρια ερωτήματα:Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χωρών αυτών συνέβαλαν στην έξοδό τους από την κρίση;Υπάρχουν ομοιότητες στη διαχείριση των προσωπικών και των εθνικών αναταραχών;Ποιους μηχανισμούς διαχείρισης μπορούμε να δανειστούμε από την ψυχοθεραπεία για να ερμηνεύσουμε την άνοδο και την πτώση κάποιων κρατών;Έχοντας ζήσει για μεγάλα διαστήματα σε πέντε από τις επτά αυτές χώρες και μιλώντας τη γλώσσα τους, ο Diamond είναι σε θέση να παρουσιάσει τα ιστορικά γεγονότα τόσο υπό το πρίσμα των προσωπικών βιωμάτων του όσο και από μαρτυρίες ανθρώπων που σε πολλές περιπτώσεις τα έζησαν από πρώτο χέρι.Προσθέτοντας και την ψυχολογική διάσταση στη βαθιά γνώση του σε θέματα Ιστορίας, Γεωπολιτικής, Οικονομίας και Ανθρωπολογίας, ο συγγραφέας αποκαλύπτει πώς ένα έθνος ξεπερνά μια δύσκολη περίοδο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ένα άτομο ξεπερνά μια προσωπική κρίση: εντοπίζοντας το πρόβλημα, κατανοώντας την ευθύνη του ίδιου του ατόμου, ζητώντας βοήθεια από φιλικά προσκείμενα πρόσωπα, ακολουθώντας το παράδειγμα ανθρώπων που πέρασαν αντίστοιχες κρίσεις.Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο με ευρύτατο πεδίο εφαρμογής που φέρει την προσωπική του σφραγίδα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.Διαβάστε ένα απόσπασμαΕίμαι μεγάλος fan όλων των βιβλίων που έχει γράψει ο Jared Diamond και αυτό το τελευταίο του δεν αποτελεί εξαίρεση. Μας δείχνει ότι υπάρχει τρόπος να ξεπεράσουμε την κρίση και είναι στο χέρι μας να τον αξιοποιήσουμε. Αυτό το βιβλίο είναι πραγματική αποκάλυψη.Οι αρετές της αφήγησης του Diamond αποκαλύπτονται στο έπακρο. Αφήστε αυτόν τον πεπειραμένο παρατηρητή με τη διεισδυτική ματιά να σας αποκαλύψει μεγάλες αλήθειες και να σας παρασύρει σε ένα παγκόσμιο ταξίδι μέσα από συγκλονιστικές στιγμές επτά χωρών.Ένα ακόμη συναρπαστικό, πρωτότυπο κεφάλαιο στο «βιβλίο» της ανθρωπότητας για το πώς οι κοινωνίες ξεπερνούν τις κρίσεις. Ένα σημαντικό μάθημα για τους δύσκολους καιρούς μας.Ένα έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα να αντεπεξέλθει στην παρούσα παγκόσμια κρίση.Ο διαπρεπής και πολυβραβευμένος Jared Diamond είναι καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες. Έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το αμερικανικό National Medal of Science, το ιαπωνικό International Cosmos Prize, το MacArthur Foundation Fellowship και το Pulitzer στην κατηγορία General Non-fiction, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της αμερικανικής National Academy of Sciences. Έχει συγγράψει τα διεθνή best sellers Όπλα, Μικρόβια και Ατσάλι, Κατάρρευση, Γιατί το Σεξ είναι Διασκεδαστικό;, Ο Κόσμος μέχρι Χθες και Ο Τρίτος Χιμπατζής, και παρουσιάζει σειρές τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ που βασίζονται στα τρία τελευταία βιβλία.