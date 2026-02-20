Γεράσιμος Γεννατάς: Πρωταγωνιστεί στον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου που έρχεται στην Αθήνα

Κλείσιμο

Ο «» του, η επετειακή παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου για τα 50 του χρόνια, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και με πρωταγωνιστή τον, έρχεται, από τις 12 Μαρτίου, στην Αθήνα, στο νέοτης Κυψέλης.Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Στεφανία Καραγιάννη, Στάθης Κόκκορης, Αστέρης Κρικώνης, Μαρσέλα Λένα και Νάντια Μαργαρίτη.Παρίσι. 1666. Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση. Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.Ο Μισάνθρωπος. Ή αλλιώς, ‘ο μελαγχολικός ερωτευμένος’, όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή. Ένα έργο καθρέφτης, μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Μιας κοινωνίας βυθισμένης στον ίδιο της τον εαυτό. Στη σπουδαία αυτή κωμωδία η υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατίας, δίνει τον πικρό τόνο, καθώς ο Μολιέρος στηλιτεύει για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και σε βάθος τα ελαττώματα και τα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Κανένα άλλο έργο του Μολιέρου δεν μοιάζει με αυτό. Ο καλός υπόκοσμος των αυλικών, των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των ψευτοποιητών, της πολιτικής, της εξουσίας και της εκκλησίας αποκαλύπτεται με τον πιο απολαυστικό αλλά και φαρμακερό τρόπο. Με όπλο τον λόγο, τη γλώσσα, την ποίηση, ο Μολιέρος στον Μισάνθρωπο ανατρέπει ένα ολόκληρο κατεστημένο, καταδεικνύοντας τους απατεώνες της εποχής του. Τους απατεώνες κάθε εποχής.Ημέρες και ώρες παραστάσεων:Πέμπτη στις 20:00