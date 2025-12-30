Πώς ένα παλιό περιτύλιγμα σοκολάτας έλυσε ένα αρχαιολογικό μυστήριο, δείτε βίντεο

Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να χρονολογήσουν το πότε «θάφτηκε» το πρώτο skatepark της χώρας, χάρη σε ευρήματα καθημερινής ζωής από τις αρχές της δεκαετίας του ’80

skatepark της ευρήματα ηλικίας άνω των 40 ετών – ανάμεσά τους ένα περιτύλιγμα σοκολάτας και μπισκότα με ημερομηνία λήξης.



Όταν οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν, τον περασμένο Αύγουστο, τις ανασκαφές στον χώρο όπου βρισκόταν το πρώτο skatepark της Σκωτίας, ένα ερώτημα κυριαρχούσε: πότε ακριβώς το Kelvin Wheelies είχε πάψει να λειτουργεί και πότε καλύφθηκε με χώμα; Η απάντηση δεν βρισκόταν σε αρχεία ή επίσημα έγγραφα, αλλά… κάτω από τα χαλίκια.







πρωτοποριακό για την εποχή του. Περιλάμβανε bowls, slalom και half-pipe, με χαρακτηριστικά ονόματα όπως Jaws, Torpedo και Bazooka, ενώ φιλοξένησε ακόμη και το Σκωτσέζικο Πρωτάθλημα Skateboarding. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, η δημοτικότητά του μειώθηκε, τα έξοδα συντήρησης αυξήθηκαν και εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια, οδηγώντας τελικά στο κλείσιμό του. Το πότε ακριβώς συνέβη αυτό παρέμενε ασαφές.





Όπως εξήγησε ο αρχαιολόγος Κένι Μπρόφι από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στην παρουσιάστρια της εκπομπής, δρα Τόρι Χέριτζ, ήταν γνωστό ότι το skatepark είχε εγκαταλειφθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά δεν υπήρχε ακριβής χρονολόγηση. «Ακόμη και το πιο μικρό στοιχείο θα μπορούσε να μας βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει κανένα επίσημο αρχείο για το πότε καλύφθηκε ο χώρος», ανέφερε, τονίζοντας πως η αρχαιολογία μπορεί να "ανασύρει" μνήμες που έχουν ξεχαστεί.



Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής εντοπίστηκαν τμήματα του αρχικού slalom, αλλά και δύο λευκές γραμμές στο έδαφος, τις οποίες η ομάδα εκτίμησε ότι χρησιμοποιούνταν ως οδηγοί για τα κόλπα των skaters. Η έρευνα προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο παλαιότερων όσο και νεότερων φίλων του skateboarding, με νεαρούς skaters να περιγράφουν το παλιό πάρκο ως κάτι σχεδόν «μυθικό».



Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση είχε η ανασκαφή για τον Τζέιμι Μπλερ, ιδιοκτήτη καταστήματος skate στη Γλασκώβη και πρώην μέλος της ομάδας skate του Kelvingrove. Ως έφηβος έκανε καθημερινά φιγούρες στο Kelvin Wheelies. «Ήταν μεγάλη ντροπή που το πάρκο θάφτηκε – ράγισε πολλές καρδιές skaters», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ένιωθε σαν να «ξεθάβει τα οστά της παιδικής του ηλικίας».



Η καθοριστική απάντηση για τη χρονολόγηση ήρθε προς το τέλος της ανασκαφής. Ανάμεσα στα μπάζα βρέθηκαν περιτυλίγματα γλυκών με εμφανείς ημερομηνίες. Ένα πακέτο μπισκότων Penguin έφερε ημερομηνία «14 Μαρτίου 1983», ενώ ένα περιτύλιγμα Twix έγραφε «21 Μαΐου 1983». Αυτό επέτρεψε στους αρχαιολόγους να καταλήξουν ότι ο χώρος είχε καλυφθεί το αργότερο έως τον Μάιο του 1983.



Επιπλέον, εντοπίστηκε αυτοκόλλητο με τον θρυλικό Σκωτσέζο ποδοσφαιριστή Denis Law με φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στοιχείο που χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του ’70, πριν την αποχώρησή του από την ομάδα το 1973.



Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση αυτή δείχνει πως οι αρχαιολογικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας – ακόμη και σε σχετικά πρόσφατες, αστικές μνήμες. Στόχος τους είναι το Kelvin Wheelies να μην ξεχαστεί και να παραμείνει κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της πόλης.



Όπως λέει και ο Τζέιμι Μπλερ, «θυμάσαι τα γέλια, τους φίλους, την τρέλα που είχαμε για το skateboarding». Και, όπως αποδεικνύει η ανασκαφή, αυτές οι μνήμες μπορούν να αναδυθούν ξανά, ακόμη και μέσα από ένα παλιό περιτύλιγμα σοκολάτας.