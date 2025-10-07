Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: Τραγουδούν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Θεάτρου 'Αλσος
Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: Τραγουδούν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Θεάτρου 'Αλσος
Πότε θα γίνει η πρεμιέρα της μουσικής τους παράστασης
Δύο γνωστοί εκπρόσωποι της ελληνικής ροκ σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής, ενώνουν τις μουσικές δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που θα ταξιδέψει το κοινό σε νοσταλγικές στιγμές του παρελθόντος. Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ θα βρίσκονται στη σκηνή του Θέατρου Άλσος με τη μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό».
Παρότι εδώ και δεκαετίες ακολουθούν παράλληλους μουσικούς δρόμους οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί ποτέ επί σκηνής. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, σκέφτηκαν, και άρχισαν να ετοιμάζουν το κοινό μουσικό τους πρότζεκτ.
Ο Κώστας Τουρνάς, με πορεία που ξεκινά από τους θρυλικούς Poll και φτάνει στις σόλο επιτυχίες του, συναντά τον Διονύση Τσακνή, έναν παραγωγικό τραγουδοποιό της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, που άφησε το δικό του στίγμα, σε ένα ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού ροκ.
Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφίας τους αλλά και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Από τα «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος» και «Άνθρωπε αγάπα» μέχρι τα «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι», «Ρωγμές» και πολλά άλλα.
