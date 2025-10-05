Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά μετά από 20 χρόνια εργασιών τον τάφο του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ'

Προσπάθεια της Αιγύπτου για νέους επισκέπτες

Το άνοιγμα του τάφου πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στιςπου είναι προγραμματισμένα για την 1η Νοεμβρίου.Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αιγύπτου να προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες και να αναζωογονήσει τον τουριστικό τομέα, βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα.Ο τουρισμός, που στηρίζεται κυρίως στα πλούσια φαραωνικά μνημεία της Αιγύπτου, είχε υποστεί μεγάλη ύφεση μετά τις πολιτικές αναταραχές και τη βία που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011.