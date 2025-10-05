Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά μετά από 20 χρόνια εργασιών τον τάφο του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ'
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά μετά από 20 χρόνια εργασιών τον τάφο του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ'
Το άνοιγμα του τάφου γίνεται λίγο πριν τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου – Στόχος του Καΐρου είναι η τόνωση του τουρισμού
Ανοιχτός και πάλι για το κοινό είναι ο τεράστιος τάφος του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ’ στην πόλη Λούξορ της Αιγύπτου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης που είχαν κρατήσει πάνω από δύο δεκαετίες.
Ο τάφος του Αμενχοτέπ, που βασίλεψε στην αρχαία Αίγυπτο μεταξύ 1390 π.Χ. και 1.350 π.Χ., και θεωρείται από τους εξέχοντες Φαραώ της 18ης Δυναστείας, βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κοιλάδας των Βασιλέων και ανακαλύφθηκε το 1799 από δύο άτομα. Το περιεχόμενό του, μεταξύ άλλων και η σαρκοφάγος, λεηλατήθηκε, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές.
Ο Αμενχοτέπ Γ’, γνωστός και ως «Αμενχοτέπ ο Μέγας», ανέβηκε στον θρόνο σε νεαρή ηλικία και κυβέρνησε περίπου 38 χρόνια. Ήταν πατέρας του Αμενχοτέπ Δ΄, του Φαραώ που αργότερα εισήγαγε τη λατρεία του ενός θεού, του Άτον.
Τα έργα αποκατάστασης έγιναν σε τρεις φάσεις. Μεταξύ άλλων έγινε ανακαίνιση στις τοιχογραφίες του Φαραώ και της συζύγου του, σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων Μοχάμεντ Ισμαήλ στο Associated Press. Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για έναν πολύ εντυπωσιακό τάφο, που περιλαμβάνει το πλαίσιο της κλεμμένης σαρκοφάγου με το καπάκι τοποθετημένο στη θέση που θα βρισκόταν αρχικά.
Ο τάφος ξεκινά με έναν κατηφορικό διάδρομο μήκους 36 μέτρων και βάθους 14 μέτρων κάτω από την Κοιλάδα των Βασιλέων. Περιλαμβάνει μια κεντρική ταφική αίθουσα για τον βασιλιά και δύο επιπλέον θαλάμους για τις συζύγους του, βασίλισσα Τιγί και βασίλισσα Σιταμούν.
Σε αντίθεση με άλλους αρχαίους τάφους της κοιλάδας, ο συγκεκριμένος δεν είναι πλήρως διακοσμημένος. Οι τοιχογραφίες απεικονίζουν τον Αμενχοτέπ Γ΄ μαζί με ομάδα αιγυπτιακών θεοτήτων, ενώ ο ταφικός θάλαμος περιέχει επιγραφές με σκηνές από το «Βιβλίο των Νεκρών», μια συλλογή μαγικών κειμένων που καθοδηγούσαν τους νεκρούς στο ταξίδι τους στον Κάτω Κόσμο.
Κατά την αρχαιότητα, ιερείς μετέφεραν τη μούμια του Αμενχοτέπ Γ’ στον τάφο του παππού του, Αμενχοτέπ Β’, που επίσης βρίσκεται στην Κοιλάδα των Βασιλέων, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.
Η μούμια, που είναι έντονα φθαρμένη, εκτίθεται σήμερα στο μουσείο, μαζί με 16 ακόμη μούμιες βασιλιάδων και βασιλισσών της αρχαίας Αιγύπτου.
Προσπάθεια της Αιγύπτου για νέους επισκέπτες
Το άνοιγμα του τάφου πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας, που είναι προγραμματισμένα για την 1η Νοεμβρίου.
Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αιγύπτου να προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες και να αναζωογονήσει τον τουριστικό τομέα, βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα.
Ο τουρισμός, που στηρίζεται κυρίως στα πλούσια φαραωνικά μνημεία της Αιγύπτου, είχε υποστεί μεγάλη ύφεση μετά τις πολιτικές αναταραχές και τη βία που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011.
