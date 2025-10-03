«Ένα απλό ατύχημα»: Η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικες στις Κάννες βγαίνει στις αίθουσες

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Ο σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, έχει ταυτιστεί με τους αγώνες εναντίον του ιρανικού καθεστώτος και έχει υποστεί πλήθος διώξεων - Πού θα γίνουν οι πέντε πρώτες προβολές πριν την επίσημη πρεμιέρα
Η ταινία που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών και θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ, το «Ένα απλό ατύχημα» του σπουδαίου ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, βγαίνει στις 16 Οκτωβρίου στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.
Ωστόσο, η Weirdwave, η εταιρεία που κάνει τη διαμονή της ταινίας στην Ελλάδα διοργανώνει πέντε προβολές πριν την επίσημη ελληνική πρεμιέρα της, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 22.00, στον κινηματογράφο NEWMAN, τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 19.45, στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 20:00, στον κινηματογράφο ΖΕΑ.
Το όνομα του Τζαφάρ Παναχί δεν είναι ταυτισμένο μόνον με τον κινηματογράφο αλλά και με τους γενναίους αγώνες του για την ελευθερία. Ασκεί εδώ και πολλά χρόνια κριτική στο θεοκρατικό Ιράν και έχει υποστεί αμέτρητες διώξεις από την κυβέρνηση της χώρας του: έχει φυλακιστεί δύο φορές, έχει κάνει απεργία πείνας, έχει αναγκαστεί να πουλήσει το σπίτι του για να πληρώσει την εγγύηση, επί χρόνια δεν του επιτρεπόταν να ταξιδέψει, και του έχει απαγορευτεί να γυρίζει ταινίες, καθώς αυτές θεωρούνται προπαγάνδα εναντίον του καθεστώτος. Ουδέποτε πτοήθηκε. Το 2011, μάλιστα, η ταινία του «This Is Not a Film» προβλήθηκε στις Κάννες αφού βγήκε λαθραία από το Ιράν σε ένα USB κρυμμένο μέσα σε ένα κέικ!
Ο ίδιος, παραλαμβάνοντας τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, συγκίνησε την υφήλιο με το λόγο του στον οποίο ανέφερε με νόημα: ««Είναι δύσκολο να μιλήσω. Πριν πω οτιδήποτε να ευχαριστήσω την οικογένεια που ήταν κοντά μου. Και μετά όλο το συνεργείο που με ακολούθησε για να κάνουμε το φιλμ μαζί. Πιστεύω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να ζητήσω κάτι από όλους τους Ιρανούς - που βρίσκονται στη χώρα ή έχουν καταφύγει κάπου αλλού στον κόσμο: να αφήσουμε τις διαφορές μας και να ελευθερώσουμε τη χώρα μας. Να μην αφήσουμε κανένα να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να λέμε. Το σινεμά είναι μια κοινότητα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι.»
Η νέα του ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα αλληγορικό δράμα που γυρίστηκε κρυφά από το καθεστώς. Πολλές ηθοποιοί μάλιστα εμφανίζονται με ακάλυπτο το κεφάλι τους καταγγέλοντας, με έμμεσο τρόπο, τους μηχανισμούς καταπίεσης.
Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας αντιλαμβάνεται ότι δίπλα του στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν και τον απαγάγει... Η πλοκή αυτή δίνει την ευκαιρία στον Τζαφάρ Παναχί να μιλήσει με δεξιοτεχνικό τρόπο, οξυδέρκεια, χιούμορ και συγκίνηση για μερικά καυτά και πανανθρώπινα ζητήματα, όπως η εκδίκηση, η αυθαίρετη απονομή δικαιοσύνης, η συγχώρεση κι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η ταινία, με στοιχεία σουρεαλιστικής μαύρης κωμωδίας αλλά και πολιτικού θρίλερ, χαρακτηρίστηκε ως ένα «μπεκετικό αριστούργημα» και μια «πράξη αντίστασης» γεμάτη ανθρωπιά - λιτή και συνταρακτική ταυτόχρονα.
Προπώληση εισιτηρίων για πρώτες προβολές ΕΔΩ
