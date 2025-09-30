Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νάξος Πορτάρα Υπουργείο Πολιτισμού

Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη

Το υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε άμεσα το έργο της περίφραξης μετά από απρεπείς συμπεριφορές επισκεπτών

Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη
Αναστασία Κουκά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα, μόνιμη περίφραξη τοποθετήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, όπως είχε προαναγγελθεί, στην Πορτάρα, μνημείο – σύμβολο της Νάξου, δύο μήνες μετά την απαράδεκτη συμπεριφορά τουρίστα ο οποίος φωτογραφιζόταν ημίγυμνος κρατώντας ψηλά με τα χέρια του έναν αρχαίο λίθο.
Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη
Αυτή ήταν η εικόνα που δημιούργησε αντιδράσεις και έφερε στο προσκήνιο το θέμα της προστασίας του χώρου της Πορτάρας

Παρόλα αυτά ο αρχαιολογικός χώρος του ιερού του Δηλίου Απόλλωνα (Πορτάρα) παραμένει ελεύθερα επισκέψιμος, δηλαδή χωρίς φύλαξη, καθορισμένες ώρες λειτουργίας και εισιτήριο, γεγονός με το οποίο διαφωνεί ο Δήμος Νάξου ο οποίος ζητά, εδώ και αρκετά χρόνια, την οργανωμένη λειτουργία του.

Αμέσως μετά τις εικόνες ασεβούς συμπεριφοράς προς το μνημείο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο το υπουργείο Πολιτισμού τοποθέτησε φύλακα και έσπευσε να περιφράξει προσωρινά τον χώρο μέχρι να είναι έτοιμη η μόνιμη περίφραξή του, η τοποθέτηση της οποίας είχε εξ αρχής προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου.
Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη
Η προσωρινή περίφραξη του χώρου με συρματόπλεγμα

Η δημοτική αρχή του νησιού, ωστόσο, αλλά και αρκετοί κάτοικοι, αντέδρασαν χαρακτηρίζοντας αντιαισθητικό το συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε σε πρώτη φάση. Έγιναν μάλιστα και κάποιες «άτσαλες» προσπάθειες να διακοπούν οι εργασίες καθώς, μετά από καταγγελία του δημάρχου Νάξου, Δημήτρη Λιανού, οι υπάλληλοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, «ως υπόδικοι παραβάτες», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού καταδικάζοντας τους χειρισμούς που έγιναν.

Κλείσιμο
Παράλληλα, υπήρξε προσφυγή και στη δικαιοσύνη κατά του υπουργείου Πολιτισμού με αίτημα την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης. Εντέλει η μόνιμη περίφραξη τοποθετήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος του νησιού να αποσύρει την αίτηση προσωρινών μέτρων η οποία επρόκειτο να συζητηθεί χθες.
Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη
Οριοθετημένος από μόνιμη περίφραξη που τοποθέτησε το υπουργείο Πολιτισμού είναι πλέον χώρος της Πορτάρας στη Νάξο

Σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να εκτονωθεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί με το υπουργείο Πολιτισμού ο δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, δήλωσε στο protothema.gr πως «ο Δήμος και οι κάτοικοι του νησιού είναι ικανοποιημένοι που έφυγε το συρματόπλεγμα και τοποθετήθηκε κανονική περίφραξη γι΄ αυτό και αποσύρθηκε η προσφυγή στη δικαιοσύνη».

Εκτιμά, ωστόσο, ότι «μόνον η περίφραξη δεν λύνει το πρόβλημα της προστασίας του χώρου καθώς αντίστοιχα περιστατικά ασεβούς συμπεριφοράς, όπως αυτό του Ιουλίου, είναι πιθανό να ξανασυμβούν» και επιμένει στο αίτημα που εδώ και χρόνια έχει καταθέσει ο Δήμος του νησιού προς το υπουργείο Πολιτισμού «να μετατραπεί η Πορτάρα σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, με εισιτήριο και σταθερή φύλαξη».

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού

Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα

Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Αναστασία Κουκά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης