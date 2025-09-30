Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη

Εκτιμά, ωστόσο, ότι «μόνον η περίφραξη δεν λύνει το πρόβλημα της προστασίας του χώρου καθώς αντίστοιχα περιστατικά ασεβούς συμπεριφοράς, όπως αυτό του Ιουλίου, είναι πιθανό να ξανασυμβούν» και επιμένει στο αίτημα που εδώ και χρόνια έχει καταθέσει ο Δήμος του νησιού προς το υπουργείο Πολιτισμού «να μετατραπεί η Πορτάρα σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, με εισιτήριο και σταθερή φύλαξη».