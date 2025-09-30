Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Πορτάρα Νάξου: Ικανοποιημένοι δήμαρχος - κάτοικοι από την περίφραξη, ζητούν όμως οργανωμένη λειτουργία με εισιτήριο και φύλαξη
Το υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε άμεσα το έργο της περίφραξης μετά από απρεπείς συμπεριφορές επισκεπτών
Νέα, μόνιμη περίφραξη τοποθετήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, όπως είχε προαναγγελθεί, στην Πορτάρα, μνημείο – σύμβολο της Νάξου, δύο μήνες μετά την απαράδεκτη συμπεριφορά τουρίστα ο οποίος φωτογραφιζόταν ημίγυμνος κρατώντας ψηλά με τα χέρια του έναν αρχαίο λίθο.
Παρόλα αυτά ο αρχαιολογικός χώρος του ιερού του Δηλίου Απόλλωνα (Πορτάρα) παραμένει ελεύθερα επισκέψιμος, δηλαδή χωρίς φύλαξη, καθορισμένες ώρες λειτουργίας και εισιτήριο, γεγονός με το οποίο διαφωνεί ο Δήμος Νάξου ο οποίος ζητά, εδώ και αρκετά χρόνια, την οργανωμένη λειτουργία του.
Αμέσως μετά τις εικόνες ασεβούς συμπεριφοράς προς το μνημείο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο το υπουργείο Πολιτισμού τοποθέτησε φύλακα και έσπευσε να περιφράξει προσωρινά τον χώρο μέχρι να είναι έτοιμη η μόνιμη περίφραξή του, η τοποθέτηση της οποίας είχε εξ αρχής προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου.
Η δημοτική αρχή του νησιού, ωστόσο, αλλά και αρκετοί κάτοικοι, αντέδρασαν χαρακτηρίζοντας αντιαισθητικό το συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε σε πρώτη φάση. Έγιναν μάλιστα και κάποιες «άτσαλες» προσπάθειες να διακοπούν οι εργασίες καθώς, μετά από καταγγελία του δημάρχου Νάξου, Δημήτρη Λιανού, οι υπάλληλοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, «ως υπόδικοι παραβάτες», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού καταδικάζοντας τους χειρισμούς που έγιναν.
Παράλληλα, υπήρξε προσφυγή και στη δικαιοσύνη κατά του υπουργείου Πολιτισμού με αίτημα την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης. Εντέλει η μόνιμη περίφραξη τοποθετήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος του νησιού να αποσύρει την αίτηση προσωρινών μέτρων η οποία επρόκειτο να συζητηθεί χθες.
Σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να εκτονωθεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί με το υπουργείο Πολιτισμού ο δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, δήλωσε στο protothema.gr πως «ο Δήμος και οι κάτοικοι του νησιού είναι ικανοποιημένοι που έφυγε το συρματόπλεγμα και τοποθετήθηκε κανονική περίφραξη γι΄ αυτό και αποσύρθηκε η προσφυγή στη δικαιοσύνη».
Εκτιμά, ωστόσο, ότι «μόνον η περίφραξη δεν λύνει το πρόβλημα της προστασίας του χώρου καθώς αντίστοιχα περιστατικά ασεβούς συμπεριφοράς, όπως αυτό του Ιουλίου, είναι πιθανό να ξανασυμβούν» και επιμένει στο αίτημα που εδώ και χρόνια έχει καταθέσει ο Δήμος του νησιού προς το υπουργείο Πολιτισμού «να μετατραπεί η Πορτάρα σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, με εισιτήριο και σταθερή φύλαξη».
