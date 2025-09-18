Εθνική Πινακοθήκη: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»

Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Η αίτηση κατατέθηκε από 400 πιστούς που θεώρησαν βλάσφημα τα έργα που βανδάλισε ο πρώην βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος
Απορρίφθηκε από το δικαστήριο η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσω της οποίας 400 πιστοί ζητούσαν την απαγόρευση της έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» και την επικουρική τοποθέτηση πινακίδας στον συγκεκριμένο εκθεσιακό χώρο που να να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους. Πρόκειται για την πολυσυζητημένη έκθεση με τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη τα οποία ο πρώην βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος βανδάλισε, τον περασμένο Μάρτιο, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων κατά της λογοκρισίας της τέχνης.
Υπήρξαν όμως και κάποιες συντηρητικές φωνές που έκριναν πως τα εν λόγω έργα είναι βλάσφημα και προσβάλλουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και αφού εκδήλωσαν τους διαμαρτυρίες τους έξω από το κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης, στρεφόμενες εναντίον της διευθύντριάς της Συραγώς Τσιάρα και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για την απαγόρευση της έκθεσης.
Η Εθνική Πινακοθήκη και το υπουργείο Πολιτισμού υποστήριξαν ότι η έκθεση υπό την ονομασία Η Σαγήνη του Αλλόκοτου, που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη, από τις 22 Ιανουαρίου 2025, παρουσιάζει σύγχρονα έργα τέχνης, δεν προτρέπει σε μίσος ή προσβολή ομάδων, και η παρουσίαση γίνεται με σαφή καλλιτεχνική πρόθεση και τεκμηρίωση.
Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων συζητήθηκε τη Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και απορρίφθηκε λόγω μη πιθανολόγησης των προϋποθέσεων του επικείμενου κινδύνου που πρέπει να αποτραπεί και της επείγουσας περίπτωσης, που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, με τη λήψη των αιτούμενων μέτρων, αναφορικά με το πρόσωπο των αιτούντων.
Να θυμίσουμε πως έναν περίπου μήνα μετά τη βίαιη αποκαθήλωση των έργων και αφού είχαν μείνει συμβολικά στο πάτωμα για λίγες ημέρες, αποσύρθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη, για να επανέλθουν αργότερα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Η έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
