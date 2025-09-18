Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Πολιτιστικά Masterplans: Ένα νέο εργαλείο στην υπηρεσία της βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης
Πολιτιστικά Masterplans: Ένα νέο εργαλείο στην υπηρεσία της βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης
Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκαν οι σύγχρονες πολιτιστικές δυνάμεις 15 πόλεων και νησιών - Είναι η αρχή ενός νέου τρόπου που πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολιτισμό, εξηγεί η Λίνα Μενδώνη
Ένα νέο, στρατηγικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του σύγχρονου πολιτιστικού τοπίου των διαφορετικών περιοχών της Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία ενός καινούργιου προτύπου βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης, αποτελεί το έργο «Πολιτιστικά Masterplans» που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Πολιτισμού.
Οι δυνάμεις του σύγχρονου πολιτισμού σε 15 πόλεις και νησιά, Ικαρία, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Λέρος, Κως, Ρόδος, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Σουφλί και Θεσσαλονίκη, χαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά με προοπτική να δοθεί στις τοπικές κοινωνίες ένα επιστημονικό εργαλείο που να αναδεικνύει την ταυτότητα κάθε τόπου, να συνδέει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία, να αξιοποιήσει τους πολιτιστικούς πόρους και να συνδέσει το πολιτισμό με την οικονομία.
Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 592.031,08 ευρώ, περιλαμβάνει μελέτες που εκπονήθηκαν από τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Για την εκπόνηση των 15 διαφορετικών Πολιτιστικών Masterplans εργάστηκαν 50 ερευνητές, έγιναν 157 συνεντεύξεις, συμπληρώθηκαν 2.250 ερωτηματολόγια ενώ, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα διοργανωθούν τέσσερις διαφορετικές ημερίδες, σε Κομοτηνή (7/10), Λέσβο (21/10), Ρόδο (4/11) και Θεσσαλονίκη (11/11), με φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα Masterplans των αντίστοιχων Περιφερειών.
«Ο Πολιτισμός είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό, ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής, συγχρόνως όμως είναι ένα εργαλείο οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Είναι ένα έργο, το οποίο έχει σαφές αναπτυξιακό πρόσημο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου προτύπου πολιτιστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Με τα συγκεκριμένα σχέδια χαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά οι δυνάμεις του σύγχρονου πολιτισμού σε 15 πόλεις και νησιά στο τόξο της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλονίκης με στόχο να δοθεί στις τοπικές κοινωνίες ένα επιστημονικό εργαλείο που να αναδεικνύει την ταυτότητα κάθε τόπου, να ενισχύει την περιφερειακή συνοχή και να δημιουργεί τις βάσεις για βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη και εξωστρέφεια» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το ΥΠΠΟ δημιούργησε και προσφέρει στις συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες ένα εργαλείο στρατηγικής για τη χάραξη πολιτικών, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, που αφενός μας μας δίνει μία εκτεταμένη και τεκμηριωμένη εικόνα της πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου μας προσφέρει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον. Τα πολιτιστικά στρατηγικά σχέδια είναι η αρχή ενός νέου τρόπου που πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό. Ο στόχος μας, από την αρχή, ήταν να ξεφύγουμε από τη στατική διαχείριση, την οποία κληρονομήσαμε. Ο πολιτισμός είναι τεράστια δύναμη, η οποία κινητοποιεί τις κοινωνίες, ενώνει δυνάμεις, μας κάνει υπερήφανους και εμμέσως συντελεί στο να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες».
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας έκανε λόγο για ένα έργο που αντανακλά με συνέπεια και καθαρότητα την ολιστική προσέγγιση που έχει χαραχθεί από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη και υλοποιούμε συστηματικά, σε όλους τους τομείς και τα έργα του Υπουργείου που δεν περιορίζεται στη στείρα αποτύπωση και χαρτογράφηση του πολιτιστικού τοπίου: «Στην πραγματικότητα δημιουργούμε και θέτουμε την υπηρεσία της κοινωνίας ένα εργαλείο σχεδιασμού, μια βάση δεδομένων και προτάσεων, πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν δράσεις, συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις στο μέλλον. Ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται εδώ όχι μόνο ως δημιουργία και μνήμη, αλλά και ως παράγοντας ανάπτυξης» επισήμανε.
