Ντένις Ματσούεφ: Φανατικός υποστηριχτής του Πούτιν ο πιανίστας που ακύρωσε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Πολλές άλλες χώρες του έχουν κλείσει την πόρτα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πολιτικών θέσεών του
«Πιανίστας του Πούτιν» αποκαλείται διεθνώς ο Ρώσος πιανίστας Ντένις Ματσούεφ του οποίου τη συμμετοχή σε επερχόμενη συναυλία της ακύρωσε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Ο 50χρονος μουσικός έχει εκφράσει επανειλημμένα, δημόσια και με πάθος, τη στήριξή του στις πολεμικές πολιτικές του Ρώσου προέδρου ενώ το 2012 ήταν ανάμεσα στους 80 Ρώσους καλλιτέχνες που υπέγραψαν επιστολή στήριξης της στάσης του Πούτιν σχετικά με την Κριμαία και την Ουκρανία.
Και ο Ρώσος πρόεδρος όμως τον έχει «αποζημιώσει» για την ένθερμη αυτή υποστήριξή του απονέμοντάς του σημαντικά βραβεία και αναθέτοντάς του εξέχοντα καλλιτεχνικά πόστα.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες έχουν ακυρώσει προγραμματισμένες συναυλίες του. Μεταξύ άλλων το 2018 ακυρώθηκε η σύμπραξή του με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης στη Νέα Υόρκη ενώ το 2023 ακυρώθηκαν επίσης τρία ακόμη ρεσιτάλ του σε ιταλικά θέατρα.
Ο Ντένις Ματσούεφ επρόκειτο να συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικά όμως, παραμένοντας πιστή «στις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες ώρες, έλαβε την απόφαση της οριστικής ακύρωσης της συμμετοχής του.
Η εν λόγω ανακοίνωση αναφέρει: «Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.
Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του.»
