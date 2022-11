63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Λαμπερή αυλαία με αστέρια από Ελλάδα και εξωτερικό

Η πρεμιέρα του πρώτου επεισοδίου από την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Έτερος Εγώ της COSMOTE TV, με τίτλο Νέμεσις - Η αρχή του τέλους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, κλείνοντας τις εκδηλώσεις της νέας ενότητας της Αγοράς, Agora Series. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, προλόγισε την εκδήλωση: «Εγκαινιάσαμε μια καινούργια δράση, ένα νέο τμήμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στην Αγορά, το Agora Series, όπου από του χρόνου θα υποδεχόμαστε και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας». Στη συνέχεια, κάλεσε στη σκηνή τον Δημήτρη Μιχαλάκη, Executive Director της COSMOTE TV, και τον σκηνοθέτη του Έτερος Εγώ, Σωτήρη Τσαφούλια.

Στο πλαίσιο της νέας ενότητας Agora Series του Φεστιβάλ, που εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις τηλεοπτικές σειρές, ο σεναριογράφος και παραγωγός Βίκτορ Κίναζ (Big Mouth, GLOW του Netflix), παρέδωσε masterclass με τίτλο «Don't be scared, it's only TV!». Ξεκινώντας την παρουσίασή του, ο Βίκτορ Κίναζ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας ξεκινήσει το show! Σε μια ελαφρά ειρωνική συγκυρία, θα σας μιλήσω σήμερα για την τηλεόραση σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την παγκόσμια βιομηχανία της τηλεόρασης και θα δώσουμε έμφαση στο streaming, που είναι ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες οι περισσότεροι από εμάς σήμερα. Αρχικά να σας δώσω μια λίστα με τις top streaming εταιρείες στον κόσμο. Ξεκινάμε με το Netflix που έχει 225 εκατομμύρια χρήστες. Ακολουθούν τα Prime Video και Spotify με 205εκ. και 180εκ. χρήστες, αντίστοιχα. Έπεται το Disney+ με 130εκ. και ακολουθούν τα HBO Max, Apple Music, Amazon, YouTube, Hulu και SiriusXM».

Το masterclass «Λοράν Γκρεγκουάρ-Call My Agent on Stage» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Φεστιβάλ στην υποκριτική, με τίτλο «Ποιος παίζει; / Time to Act». Ο εμβληματικός γάλλος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ, συνιδρυτής του πρακτορείου καλλιτεχνών Adéquat και πηγή έμπνευσης για την επιτυχημένη σειρά Call My Agent που απολαύσαμε στο Netflix, αποκάλυψε στο κοινό τα μυστικά και τις αθέατες πτυχές της δουλειάς του.

Στο πλαίσιο της Αγοράς του 63ου ΦΚΘ πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων του See Cinema Network, παρουσία της νέας Εκτελεστικής Γραμματέα, Άννας Κασιμάτη. Η απονομή των βραβείων του Δικτύου Κινηματογραφικών Οργανισμών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (See Cinema Network) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στο ΜΟΜus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Arben Lami (ALB), Diomedes Nikita (CY), Athena Kartalou (GR), Aleksanda Božović (MNE), Lum Citaku (XK), Bojan Lazarevski (MKD), Ilinka Teodorescu (RO), Kamen Balkanski (BG), ενώ συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Άννα Κασιμάτη, νέα Εκτελεστική Γραμματέας του SEE Cinema Network.

Στο πλαίσιο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, o ηθοποιός, σεναριογράφος και Ambassador της Αγοράς, Γιώργος Καπουτζίδης, και ο Καθηγητής Ιστορίας Θεάτρου και Ελληνικού Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Κυριακός, ήταν οι ομιλητές στη συζήτηση «Η αναπαράσταση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Mastercard. Φέτος, για πρώτη φορά, η Mastercard υποστηρίζει το βραβείο Mermaid για την καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης στην ταινία «Το φράγμα» τουΣτο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους. Η κριτική επιτροπή για το τμήμααποτελείται φέτος από την Τώνια Μισιαλή (σκηνοθέτις-παραγωγός, Κύπρος), τον Άβι Νέσερ (σκηνοθέτης-σεναριογράφος, Ισραήλ) και την Τζόις Πιερπολίν (παραγωγός-συνιδρύτρια του δικτύου Women’s Impact Network, ΗΠΑ).Το Βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Κλοντάικ» της Mαρίνα Ερ ΓκορμπάχΤο Βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Η Βαλέρια Παντρεύεται» της της Μιχάλ ΒίνικΕιδική Μνεία απονέμεται στην ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας ΠροέδρουΤο διαγωνιστικό́ τμήμα του >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών. Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος >> Film Forward αποτελείται φέτος από τον Κερέμ Αγιάν (Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης-σκηνοθέτης, Τουρκία), τον Γιώργο Γούση (σκηνοθέτης-δημιουργός κόμικ, Ελλάδα) και την Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα (σκηνοθέτις, Βόρεια Μακεδονία).Ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward, που συνοδεύεται από́ χρηματικό́ έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Υποχώρη» του Λέον ΣβίτερΟ Αργυρός Αλέξανδρος >>Film Forward, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Μπάσταρδα» του Νίκου ΠάστραΤο διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All Around Cinema του 63ου ΦΚΘ περιλαμβάνει νέες ταινίες που προσφέρουν μια συναρπαστική διαδραστική εμπειρία θέασης, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη, βυθίζοντας τον θεατή στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας. Ο Χρυσός Αλέξανδρος για την καλύτερη ταινία του τμήματος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνιστικού Immersive του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο σκηνοθέτης Αλέξης Αλεξίου, η δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Έβα Πέιδρο και ο καλλιτέχνης ψηφιακών μέσων και Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Χαρίτος.Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Τμήματος Immersive - Χρυσός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Από την κεντρική πλατεία» του Πέντρο ΧάρεςΤο Φεστιβάλ εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στον κινηματογράφο και τα podcast. Την κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού Τμήματος Podcast συγκροτούν οι: Γιώργος Μουχταρίδης (διευθυντής προγράμματος στον ραδιοφωνικό σταθμό Pepper 96.6-ραδιοφωνικός παραγωγός), Κυριακή Μπεϊόγλου (δημοσιογράφος και δημιουργός podcast) και Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου (σκηνοθέτις-παραγωγός-δημοσιογράφος). Η επιτροπή απένειμε τα παρακάτω βραβεία:Το βραβείο Podcast, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο podcast «Γεννημένοι Έλληνες» της Κατερίνας ΜπακογιάννηΦέτος, το Φεστιβάλ και ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός iMEdD, που ιδρύθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζουν ένα νέο βραβείο: Το βραβείο για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρωτότυπου podcast που θα βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση. Το Βραβείο Podcast σε Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το iMEdD, απονέμεται στο podcast «Mute-Η σιωπηλή βία της Μεσοτοιχίας» του Ανδρέα ΒάγιαΤο Mermaid Award απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Φέτος, για πρώτη φορά, η Mastercard υποστηρίζει το βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της Επιτροπής του Mermaid Award του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι o Αρκάιτζ Μπαστέρα (σκηνοθέτης-σεναριογράφος-παραγωγός-σύμβουλος κινηματογράφου), η Μαριλένα Ορφανού (μουσικός-συνθέτρια-DJ-σκηνοθέτις) και η Χάνα Περλ Ατ (σκηνοθέτης-σεναριογράφος-ηθοποιός).Το βραβείο απονέμεται στην ταινία «Εγώ και το κενό μου» του Αντριάν ΣιλβέστρεΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), την οποία απαρτίζουν οι Αλίν Τασιγιάν, Έλεν Μπάρλοου και Ρόμπυ Εκσιέλ απονέμει τα εξής βραβεία:Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία «Σχέδιο 75» της Τσι ΧαγιάκαουαΓια ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2022 (πρεμιέρα) στην ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας ΠροέδρουΗ Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας ΠροέδρουΟ τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση), με κριτική επιτροπή τους​ Άρη Φατούρο (Σκηνοθέτης – Σύμβουλος Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής), Βασίλη Δούβλη (Σκηνοθέτης – Προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής) και Κώστα Δήμου (Συνεργάτης προγράμματος, Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής) απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος «Σχέδιο 75» της Τσι ΧαγιακάουαΣτο πλαίσιο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό́ Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει δυο βραβεία.Το βραβείο αξίας 5.000 ευρώ́ σε ταινία έλληνα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή ελληνίδας πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη. Την επιτροπή του βραβείου αποτελούν οι: Γιώργος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής, Αθηνά Καλκοπούλου, Δ/ντρια Hellas Film, Μαρία Κουφοπούλου, Δ/ντρια Hellenic Film Commission.Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες «Black Stone» του Σπύρου Ιακωβίδη και «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας ΠροέδρουΤο Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινίατου Μαρτάιν ντε ΓιονγκΤο Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας - «Μιχάλης Κακογιάννης» για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία “Black Stone” του Σπύρου ΙακωβίδηΤο βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία: ταινίατου Σπύρου ΙακωβίδηΤο βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινίατου Δημήτρη ΚατσιμίρηΤο Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινίατου Γκούδμουντουρ Άρναρ ΓκούδμουντσονΤο βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινίατoυ Εμίν Αλπέρ