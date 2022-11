The Voice: Η επιστροφή, η Μολδαβή της... Eurovision και η «μπάντα» των κριτών - Δείτε βίντεο

Δεκαπέντε φιλόδοξες φωνές ανέβηκαν στη σκηνή «» στο έβδομο επεισόδιο των, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, με στόχο, να γυρίσουν τις κόκκινες καρέκλες των κριτών και να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.Στο νέο επεισόδιο η ευρηματικότητα των coaches στη διεκδίκηση των ταλέντων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αφού ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έγιναν «The Voice band» για τη φωνή μίας διαγωνιζόμενης.Η 18χρονη Παυλίνα Αμοιρίδου ανέβηκε στη σκηνή του σόου και μάγεψε από την αρχή όλους τους κριτές, οι οποίοι και της επιφύλασσαν μια μεγάλη έκπληξη για τη συνέχεια.Σε μια προσπάθειά τους να κάνουν την παίκτρια να χαλαρώσει ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκαν στη σκηνή και τους ακολούθησαν οι Πάνος Μουζουράκης και Κωνσταντίνος Αργυρός, οι οποίοι πήγαν στην ορχήστρα. Η 18χρονη Παυλίνα, η οποία σπουδάζει μαιευτική, τραγούδησε με την Έλενα Παπαρίζου το "Hit the Road Jack" και το αποτέλεσμα επί σκηνής ήταν μαγικό. Η ίδια επέλεξε την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού για να συνεχίσει στον διαγωνισμό!Οι εκπλήξεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί, αφού στη σκηνή ανέβηκε για να διαγωνιστεί μία Μολδαβή τραγουδίστρια που βρέθηκε μία ανάσα από την εκπροσώπηση της χώρας της στη Eurovision. Η 34χρονη Vera Turcanu, η οποία και μένει στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες και έχει καταγωγή από την Μολδαβία, κατάφερε με τις φωνητικές της ικανότητες να εντυπωσιάσει και τους τέσσερις coaches, οι οποίοι πάτησαν το κουμπί και λίγο μετά το τέλος της ερμηνείας της, την διεκδίκησαν μέχρι τέλους και μάλιστα λάτρεψαν και τον χαρακτήρα της.

Μάλιστα, η ίδια τους είπε ότι τους γνωρίζει όλους και τους λατρεύει, ενώ στο τέλος αποφάσισε να ακολουθήσει την ομάδα του Σάκη Ρουβα. Η Έλενα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη πήραν στα χέρια τους και ένα πανό με το όνομά της που έγραφε "Βέρα Σ' αγαπάμε"!Στο Voice επέστρεψε για να διεκδικήσει μια θέση στην επόμενη φάση και η Νάντια Αγγελάτου. Η παίκτρια συμμετείχε στο μουσικό σόου πριν από έξι χρόνια και επέστρεψε φέτος, για να αποδείξει το πόσο πολύ έχει δουλέψει και δικαιωματικά της αξίζει μια θέση στην επόμενη φάση.Οι καρέκλες γύρισαν και κατά την διαδικασία της διεκδίκησης, ο Πάνος Μουζουράκης σηκώθηκε on stage και τραγούδησε μαζί της, για να την πείσει στο πόσο πολύ ταιριάζουν μέχρι και φωνητικά, για να αποφασίσει να πάει με την δική του ομάδα.Από το έβδομο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Πάνος Μανιάτης, Άννυ Γαλάνη, Λάμπρος Τσιαπούτας, Μωυσής Παπαμωυσέως, Νάντια Αγγελέτου, Cain Grand, Παυλίνα Αμοιρίδου, Johny Δίσκος, Vera Turcanu, Δάφνη Βαλλιανάτου, Νικολέτα Πλακίδα.Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στονκάθε Κυριακή στις 21:00.