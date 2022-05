Δήλος: Θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά συναυλία κλασικής μουσικής με στόχο την ευαισθητοποίηση για το μέλλον του πλανήτη

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη μνήμη του, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, θα είναι αφιερωμένη η πρώτη ορχηστρικήπου θα φιλοξενηθεί στο ιερό της Δήλου. Πρόκειται για μια διεθνούς εμβέλειας συναυλία κλασικής μουσικής που θα δώσει,, η(EUYO) μαζί με Ουκρανούς και Ρώσους μουσικούς, με στόχο να υπογραμμίσει την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του πλανήτη αν δεν δράσουμε άμεσα.Σολίστ στο βιολί θα είναι η ουκρανικής καταγωγής ανερχόμενη Diana Tishchenko ενώ θα συμπράξει και ο Έλληνας δεξιοτέχνης της λύραςΗ συναυλία με τίτλο «Οι [αβέβαιες] τέσσερις εποχές»(ώρα προσέλευσης 20:00), στο site, τα social media του Μεγάρου και σε πόλεις της Ευρώπης. Επιπλέον, θα μεταδοθεί στην κυριακάτικη τηλεοπτική συναυλία του ARTE στις 5 Ιουνίου -17:25 (CET) στη Γερμανία και 18:25 (CET) στη Γαλλία. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη στο arte.tv από τις 30 Μαΐου έως το τέλος Αυγούστου, ενώ το ταξίδι της θα συνεχιστεί αργότερα με ειδικές προβολές σε όλο τον κόσμο.Η συναυλία ALPHA MISSION - ΔELOS είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος στήριξε το World Human Forum από την ίδρυσή του. Αποτελεί συμπαραγωγή του World Human Forum και του ARTE σε σύμπραξη με την Europa Nostra, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Καλλιτεχνικός εταίρος της εκδήλωσης είναι η ΕΕΥΟ.Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του ALPHA MISSION - ΔELOS. Μιας συλλογικής πρωτοβουλίας που συνδυάζει τις δυνάμεις της μυθολογίας, της τέχνης, του διαστήματος και της τεχνολογίας για να ευαισθητοποιήσει το κοινό, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επείγουσα ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας. Σηματοδοτεί επίσης την 30ή επέτειο του ARTE, του σημαντικού ευρωπαϊκού πολιτιστικού καναλιού, συμβόλου της γαλλογερμανικής φιλίας.Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελείται από τις «Τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, αυτοσχεδιαστικά μέρη για λύρα, το «Floating Autumn» της Carmen Fizzarotti από τις «[Αβέβαιες] τέσσερις εποχές» και το «17 Strokes of the Bell for Peace and Sustainability» του Marshall Marcus. Την EUYO θα υποδεχτεί στη Δήλο με την πολίτικη λύρα του –σύγχρονη συνέχεια της λύρας του Απόλλωνα– ο Σωκράτης Σινόπουλος. Η λύρα θα συνδυαστεί αριστοτεχνικά με το έργο του Βιβάλντι και των σύγχρονων συνθετών.Το «Floating Autumn» της Carmen Fizzarotti από τις «[Αβέβαιες] τέσσερις εποχές», είναι μια αλγοριθμική ανασύνθεση του «Φθινοπώρου» του Αντόνιο Βιβάλντι. Αναπτύχθηκε από συνθέτες, μουσικούς, κλιματολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής με τη χρήση γεωχωρικών κλιματικών προβλέψεων για το 2050 και απεικονίζει το πώς μπορεί να μοιάζει ένας μελλοντικός κόσμος αν δεν αντιστρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Το «[Uncertain] Four Seasons» είναι μια πρωτοβουλία της AKQA και του Jung von Matt, του συνθέτη Hugh Crosthwaite, της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σίδνεϊ και του Monash Climate Change Communications Research Hub.