Emerson String Quartet: Ένα θρυλικό μουσικό σχήμα με μισό αιώνα ιστορίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ενα ιστορικό μουσικό σχήμα, με μεγάλη, διεθνή διαδρομή και πολυάριθμες σημαντικές διακρίσεις επέλεξε την Αθήνα ως πρώτο σταθμό της αποχαιρετιστήριας παγκόσμιας περιοδείας του. Ο λόγος για τοτων 9 Grammy, που θα εμφανιστεί τηνστοΜετά από σχεδόν μισό αιώνα που μεσουρανεί στην παγκόσμια μουσική σκηνή το θρυλικό, που συστάθηκε το 1976 στη Νέα Υόρκη, αποχωρεί από τη διεθνή σκηνή το 2023 περιοδεύοντας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, αλλά τα μέλη του δεν αποσύρονται καλλιτεχνικά, αφού θα συνεχίσουν να δίνουν ατομικά ρεσιτάλ και να διδάσκουν νέα μουσικά σχήματα.Πριν τις συναυλίες τους σε Μαδρίτη, Φλωρεντία, Πίζα, Μιλάνο και Λονδίνο οι Eugene Drucker και Philip Setzer [Φίλιπ Σέτζερ] (βιολί), Lawrence Dutton (βιόλα) και Paul Watkins (τσέλο) θα ερμηνεύσουν στην Αθήνα δύο από τις πλέον αριστουργηματικές συνθέσεις του ρεπερτορίου της μουσικής δωματίου. Πρόκειται για το τελευταίο Κουαρτέτο για έγχορδα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και για το Κουαρτέτο «Ο Θάνατος και η Κόρη» του Φραντς Σούμπερτ, ακρογωνιαίο λίθο της εργογραφίας για τον συγκεκριμένο συνδυασμό μουσικών οργάνων. Μάλιστα, το πολυβραβευμένο αμερικανικό σύνολο είχε κάνει το δισκογραφικό ντεμπούτο του στα 1988 για την Deutsche Grammophon με αυτό το σπουδαίο έργο του Schubert.Έχοντας στο ενεργητικό του 30 και πλέον σπουδαίες ηχογραφήσεις, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Emerson έχει αποσπάσει εννέα Grammy (ανάμεσά τους, δύο για το Καλύτερο Άλμπουμ Κλασικής Μουσικής), τρία Gramophone, το Avery Fisher και το Ensemble of the Year του περιοδικού «Μusical America». Σταθερά παρόν στο σύγχρονο μουσικό γίγνεσθαι, το Κουαρτέτο παρουσιάζει συχνά σε πρώτη εκτέλεση έργα σύγχρονων συνθετών και συμπράττει με κορυφαίους σολίστ: Ρενέ Φλέμινγκ, Μπάρμπαρα Χάννιγκαν, Γεβγκένι Κίσσιν, Εμάνουελ Αξ, Γέφιμ Μπρόνφαμ κ.ά.Οι εμφανίσεις του Κουαρτέτου για την περίοδο 2021-2022 περιλαμβάνουν: την πρεμιέρα της «Πηνελόπης» του Αντρέ Πρεβέν στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με τη σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ, την ηθοποιό Ούμα Θέρμαν και την πιανίστα Σιμόν Ντίννερσταϊν, καθώς και στο Κέννεντυ Σέντερ της Ουάσιγκτον· περιοδεία στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Αμερικής και επανεμφάνιση στον Σύλλογο Μουσικής Δωματίου του Λούισβιλ ολοκληρώνοντας τον κύκλο με έργα Μπετόβεν που εγκαινίασε την άνοιξη του 2020· τέλος, ευρωπαϊκή περιοδεία σε Αθήνα, Μαδρίτη, Πίζα, Φλωρεντία, Μιλάνο καθώς και στο Λονδίνο (Σάουθμπανκ Σέντερ), όπου θα παρουσιάσει τον πλήρη κύκλο έργων Σοστακόβιτς.Η πλούσια δισκογραφία του Κουαρτέτου περιλαμβάνει όλα τα κουαρτέτα για έγχορδα των Μπετόβεν, Μέντελσον, Μπραμς, Μπάρτοκ, Βέμπερν και Σοστακόβιτς καθώς και CD με τα πιο σημαντικά έργα των Χάυντν, Μότσαρτ, Σούμπερτ και Ντβόρζακ. Το 2018 η Deutsche Grammophon κυκλοφόρησε συλλογή με όλες τις ηχογραφήσεις του συνόλου· τον Οκτώβριο του 2020, η Pentatone Label εξέδωσε cd με τρία κουαρτέτα για έγχορδα του Σούμαν από την, ενώ τον προηγούμενο χρόνο, σε συνεργασία με τον Γεβγκένι Κίσσιν, κυκλοφόρησε από την Deutsche Grammophon η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του Κουαρτέτου Εγχόρδων Emerson στο Κάρνεγκι Χολ, το 2018.To διάσημο σχήμα πήρε την ονομασία του από τον αμερικανό ποιητή και φιλόσοφο Ραλφ Oυάλντο Έμερσον. Από τα πρώτα σχήματα που υιοθέτησαν τη διαδοχική αλλαγή εξάρχοντα μεταξύ των μελών του, είχε πάντοτε ένα πυκνό πρόγραμμα εμφανίσεων, αλλά και εκπαιδευτική δράση, ως Κουαρτέτο in residence στο Πανεπιστήμιο Στόνυ Μπρουκ. Από τo 2013 τη θέση του τσέλου συμπλήρωσε o διακεκριμένος σολίστ Πωλ Ουάτκινς –βραβευμένος επίσης μαέστρος, με πάθος για τη μουσική δωματίου.Την άνοιξη του 2016, το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης απένειμε τον τιμητικό τίτλο του Εξέχοντος διδάκτορος στον Φίλιπ Σέτζερ και τον Λώρενς Ντάττον, και τον τίτλο του Επίτιμου διδάκτορος στους Γιουτζίν Ντράκερ και Πωλ Ουάτκινς. Τα μέλη του Κουαρτέτου, άλλωστε, έχουν λάβει τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα από τα Κολέγια Μίντλμπερυ, Γούστερ, Μπαρντ καθώς και από το Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ. Τον Ιανουάριο του 2015 το Κουαρτέτο απέσπασε το βραβείο Ρίτσαρντ Τζ. Μπόγκομολνυ, την υψηλότερη διάκριση στην Αμερική για σχήματα μουσικής δωματίου.Τα μέλη του Κουαρτέτου Emerson παίζουν με όργανα Thomastik.