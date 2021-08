Ο παράξενα αστείος κόσμος του “Drawn with Tig Notaro”

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια ξανθιά γυναίκα κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα σε μια πισίνα. Στην αντανάκλαση των γυαλιών ηλίου της, βλέπουμε το avatar της Tig Notaro να αιμορραγεί φανερά μετά από μια επέμβαση. Η Tig Notaro παραπατώντας, καταφέρνει να ψελλίσει «Έχετε δει τη Λέσλι;». Η ανώνυμη γυναίκα, φοβισμένη και συγκεχυμένη, ψιθυρίζει «Όχι», στη Notaro που της απαντά «Αν δείτε τη Λέσλι, μπορείτε να της πείτε ότι η Tig πρέπει να πάει στο νοσοκομείο;».Παρόλο που αυτή η σκηνή μπορεί να μοιάζει σαν να είναι απευθείας από μια ταινία τρόμου, είναι στην πραγματικότητα ένα comedy special, το οποίο η βραβευμένη με Emmy και Grammy, κωμικός, συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης Tig Notaro, δημιούργησε ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Ellen DeGeneres. Είναι η τρίτη συνεργασία της Tig με την Ellen μετά το "Happy to Be Here" και το "Ellen DeGeneres: Relatable" και πρόκειται για το πρώτο πλήρως animated stand up special show όλων των εποχών, με την υπογραφή της HBO.Η Notaro είναι γνωστή όχι μόνο για το ταλέντο της αλλά και για το θάρρος της να μοιράζεται ακόμη και επώδυνες λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής, αφού έχει μιλήσει ανοιχτά για τον καρκίνο της και τη διπλή μαστεκτομή στην οποία έχει υποβληθεί. Είναι παντρεμένη με την ηθοποιό Stephanie Alynne και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.Στο special ωριαίο επεισόδιο θα απολαύσουμε τη χαρακτηριστική φωνή της και το αφηγηματικό στυλ της αλλά και την ιδιαίτερη αίσθηση χιούμορ που διαθέτει καθώς μάς εξιστορεί μια πρόταση γάμου που έγινε σε κρεβάτι νοσοκομείου, έναν καταστροφικό σχολικό διαγωνισμό ταλέντων, τις μη αναμενόμενες επιπτώσεις μιας επίσκεψης στον οδοντίατρο, ένα road trip με την Dolly Parton και πολλά άλλα.To Drawn with Notaro χωρίζεται σε διαφορετικά στυλ κινούμενης εικόνας, ένα για κάθε ιστορία που λέει η Notaro. Άλλες σκηνές φαίνονται σχεδόν ζωγραφισμένες στο χέρι, άλλες τρισδιάστατες, άλλες στρογγυλεμένες και μαλακές.Το σενάριο είναι της ίδιας της Tig Notaro, η σκηνοθεσία του Greg Franklin, ενώ για την απαιτητική εκτέλεση του animation επιλέχθηκε το φημισμένο στούντιο κινουμένων σχεδίων Six Point Harness.