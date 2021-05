Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Χιπ χοπ, electro και ροκ ρυθμοί σε ένα τριήμερο μουσικό φεστιβάλ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Oκτώ μήνες μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του Σεπτέμβρη, που για δύο ημέρες παρουσίασε ζωντανά τον ήχο της πόλης με γνωστά και ανερχόμενα ονόματα, τοεπανέρχεται δυναμικά στον Θόλο του(ΚΠΙΣΝ). Αυτή τη φορά μάλιστα θα έχει τριήμερη διάρκεια μιας και θα διεξαχθείΤο ανανεωμένο φεστιβάλ, αφιερώνοντας από μία μέρα σε κάθε είδος και τους εκπροσώπους του. Σε μια εποχή που διψάει για θετικά vibes και εξωστρέφεια, το Music Escapades: In Orbit v.2 αφήνει τα laptop, τις ηλεκτρικές κιθάρες και τις αστικές ρίμες να μεταδώσουν κάτι από τον παλμό της πόλης, λίγο πριν τον ερχομό του καλοκαιριού.Η δυνατότητα παρακολούθησης του Music Escapades: In Orbit v.2,σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδες του στο Facebook και το Instagram @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.Οι Twinsanity είναι δύο δίδυμα αδέρφια που ραπάρουν με αγγλικό κυρίως στίχο και επιρροές από ετερόκλητα είδη, τα οποία τους προσδίδουν ηχητική ποικιλία. Μετρώντας ήδη πολλές συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς MCs (Shahmen, Ταφ Λάθος, MC Yinka, Άγνωστος Χειμώνας, Novel 729 κ.α.), έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και δεκάδες singles.Ραμμένος ΆσσοςΜε έντονα κοινωνικοπολιτικό στίχο και ένα άλμπουμ (Νόσος Του Ρεαλισμού) που θεωρήθηκε από τους δίσκους της χρονιάς για το 2020 και την ελληνική hip hop σκηνή, ο Ραμμένος Άσσος είναι σήμερα από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους του είδους. Μέσα σε μόλις πέντε έτη μετράει τέσσερα άλμπουμ, ένα ΕP και πάνω από 50 singles και συνεργασίες.H mi55t είναι μία εκ των κορυφαίων γυναικών Ελληνίδων MCs, μια κοπέλα η οποία ζει και αναπνέει hip hop. Στα έξι χρόνια πορείας της, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Razastarr, Twinsanity, Ghetto Rock, Soulnek, Kid Murdock, κ.α. Το Music Escapades: In Orbit v.2 συμπίπτει με την κυκλοφορία του δεύτερου σόλο άλμπουμ της.Ανερχόμενος ΜC, μέλος της Bashment Records του Ταφ Λάθος, ο Οξύνους μετράει πέντε προσωπικά singles και τέσσερις συνεργασίες. Αν και πρόκειται ουσιαστικά για τις πρώτες κυκλοφορίες του (μετά από αρκετά χρόνια πορείας), έτυχαν μεγάλης αποδοχής από κοινό και συναδέλφους. Το νέο του single είναι το πιο δυνατό του μέχρι σήμερα, καθώς τον βρίσκει να συνεργάζεται με τον Ταφ Λάθος και τους Twinsanity.Γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο DJ του Ταφ Λάθος και των Ψυχόδραμα07, ο Dj Micro είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη Bashment Records και το Bashment Studio. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εμφανιστεί σε αμέτρητα live, πολλά εκ των οποίων ήταν με τους παραπάνω καλλιτέχνες.Έχοντας τη βάση της στο Λος Άντζελες, η Kid Moxie δραστηριοποιείται ως συνθέτρια και ερμηνεύτρια στο χώρο της cinematic pop. Στο KΠΙΣΝ συναντά τον techno μουσικό παραγωγό DIE ARKITEKT για να παρουσιάσουν μαζί το Temple, ένα live techno performance με live φωνητικά και υπερβατικό ήχο. Η σκοτεινή avant-garde του αθηναϊκής καταγωγής DIE ARKITEKT, που έρχεται από το Λονδίνο, θα συναντήσει τον dreamy, ατμοσφαιρικό και angelic ήχο της Kid Moxie, με κομμάτια από τους επερχόμενους δίσκους των δυο καλλιτεχνών.Ο Rsn ξεκίνησε την καριέρα του σε νεαρή ηλικία, επηρεασμένος από τη χρυσή εποχή της hip hop αλλά και της jazz. Από το 2009 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται ως DJ με το γνωστό βρετανικό συγκρότημα Belleruche. Μετράει πολλές κυκλοφορίες, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, δίπλα σε ονόματα όπως οι Wailers, ο Charles Bradley και ο Kid Loco. Στο KΠΙΣΝ θα πλαισιωθεί από το συγκρότημά του, The Electric Quartet, καθώς και από τον γνωστό μουσικό, περφόρμερ και τραγουδοποιό MC Yinka.Το αθηναϊκό δίδυμο Strawberry Pills αποτελείται από τους Valisia Odell και Αντώνη Κωνσταντάρα. Εξερευνά όλο το φάσμα του σκοτεινού ήχου, με κομμάτια εμπνευσμένα κυρίως από το μινιμαλιστικό κίνημα της δεκαετίας του ’80 και τη μετα-πανκ εποχή, με electro και goth στοιχεία.Η Matina Sous Peau είναι μουσικός, παραγωγός, DJ και τραγουδίστρια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα, όπου σπούδασε κλασικό βιολί και ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Έχει συμμετάσχει σε πολλές μπάντες (Μοnitor, Papercut, Dusk, My Drunken Haze, The Blue Square), ενώ παράλληλα κάνει mashups και διασκευές. Η εμπνευσμένη διασκευή της στο κομμάτι «Μεταμορφώσεις» του Βλάση Μπονάτσου σημείωσε μεγάλη επιτυχία.Με σήμα-κατατεθέν τον hard rock, stoner, sludge ήχο τους, οι Puta Volcano κερδίζουν το κοινό και γράφουν ιστορία σε κάθε τους εμφάνιση. Ο τελευταίος τους δίσκος με τίτλο AMMA (2020) σμίγει στοιχεία από Alice In Chains, Melvins, Hole, A Perfect Circle, Kylesa και Baroness, σε ένα δελεαστικό άκουσμα που αποδεικνύει ότι το συγκρότημα διανύει την πιο ώριμη φάση του.Με ρίζες στην αμερικανική acid rock που γνώρισε το απόγειό της στα τέλη των 60’s, αλλά και τις πιο ώριμες και μυστικιστικές επιρροές της κλασικής ψυχεδελικής μουσικής των πρώιμων 70’s (Jefferson Airplane, The Doors), το τετραμελές μουσικό συγκρότημα The Steams πρωτοστατεί σήμερα στην αθηναϊκή neo-psyche σκηνή.Οι Big Nose Attack είναι ένα power-duo συγκρότημα από την Αθήνα. Στη μουσική τους συναντά κανείς ένα συνδυασμό από καλά αφομοιωμένες blues επιρροές και «ακατέργαστα» rock riffs που κλείνουν το μάτι στα 70’s. Ανάμεσα στα κομμάτια τους που έχουν ξεχωρίσει είναι τα “Yeah! (That Girl)”, “I Gotta Luv U”, αλλά και το πιο πρόσφατο “Electric Party”.Vagina LipsΤο πρότζεκτ Vagina Lips ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 στη Θεσσαλονίκη σαν ντουέτο, με τους Zimmy Lips (κιθάρα, φωνή) και Lostinthe (ντραμς, φωνή). Από το Μάϊο του 2016 ο Zimmy συνεχίζει μόνος, με τον lo-fi ήχο, τις επιρροές από το shoegaze των 80’s και τα μελωδικά φωνητικά να οδηγούν σε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.Εισιτήρια €10 (μειωμένο €5) / μέρα.Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 21/05 ΕΔΩ.