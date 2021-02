«Draw with Me»: Στο δρόμο προς τα Όσκαρ το ντοκιμαντέρ με την ιστορία του ανιψιού της Τζένιφερ Λόπεζ

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τη ζωή του ανιψιού της Τζένιφερ Λόπεζ

Η πορεία του», σε σενάριο και σκηνοθεσία του, για τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων, που θα απονεμηθούν τον Απρίλιο, ξεκινά. Το ντοκιμαντέρ, έχει ως θέμα το ταξίδι ενός έφηβου τρανς ατόμου, του Brendon Scholl,ζ, που χρησιμοποιεί την τέχνη του ως μια σημαντική διέξοδο από τις προκλήσεις της ζωής, μαζί με την οικογένειά του.«Η ταινία είναι σημαντική και επίκαιρη για την ιστορία και το μήνυμά της, και μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Είναι μια ιστορία που την έχω στην καρδιά μου, γιατί αφορά μια οικογενειακή υπόθεση. Μιλάει για την αποδοχή της αλλαγής και των προκλήσεων με αγάπη και για το ότι όταν το κάνουμε με επίγνωση, τα πάντα είναι εφικτά» δηλώσει η διεθνούς φήμης ποπ σταρ η οποία σημμετέχει στο ντοκιμαντέρ με μία εισαγωγή ενώ θετικές δηλώσεις έχει κάνει και ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.Η ταινία, απόσπασμα της οποίας είδαμε στο YouTube Channel τουστο πλαίσιο της καμπάνιας Athens Home for All τον Σεπτέμβριο του 2020, παίζεται on demand στην Αμερική στην ArenaScreen μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, ενώ συνεχίζεται να παρουσιάζεται online σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, αλλά και σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.Αναμένοντας την ανακοίνωση της shortlist της Ακαδημίας Κινηματογράφου,. Η υποστήριξη της ταινίας από κορυφαίους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως το BAM στη Νέα Υόρκη, που αναδεικνύουν τις νέες τάσεις και δημιουργούν συζητήσεις για καίρια θέματα, δείχνει πόσο σημαντική θεωρείται μια ταινία που μιλάει για την αξία του να βρίσκει κανείς τον δικό του δρόμο στη ζωή.Το «Draw with Me» είναι η ιστορία του ταλαντούχου έφηβου καλλιτέχνη Brendon Scholl, που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς με δυσφορία φύλου, του οποίου η τέχνη υπήρξε μια ζωτική διέξοδος για αυτοέκφραση. Από τη δημόσια εκδήλωσή του και την επακόλουθη απόπειρα αυτοκτονίας του έως την ανάδειξή του σε συνήγορο, αυτό το συναισθηματικό πορτρέτο του Μπρέντον και των δοκιμασιών της υποστηρικτικής οικογένειάς του βουτάει βαθιά στα όσα υπέστησαν και ξεπέρασαν στη διάρκεια του συγκινητικού ταξιδιού αποδοχής.«Μιλάει για την ταυτότητά σου ως ατόμου – η σεξουαλική κατεύθυνση αφορά το με ποιον/ποια πλαγιάζεις μαζί στο κρεβάτι και η ταυτότητά σου είναι ως ποιος πλαγιάζεις» εξομολογείται η Leslie Ann Lopez, η μητέρα του Μπρέντον.Το Draw with Me δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Trevor Project (την κορυφαία γραμμή πρόληψης αυτοκτονιών για νεαρά άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ) και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Η ταινία είχε φοβερό αντίκτυπο στο κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς παρουσιάστηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Tribeca με την υποστήριξη της GLAAD (αμερικανική ΜΚΟ για την προάσπιση της εικόνας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στα ΜΜΕ), υπήρξε το θέμα του πρώτου στην ιστορία πάνελ στον ΟΗΕ για την Υγεία των Διεμφυλικών Ατόμων, ενώ προβλήθηκε σε πάρα πολλά γυμνάσια, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η Παγκόσμια Ημέρα Coming Out, στις 11 Οκτωβρίου 2020, αποτέλεσε ένα ορόσημο για την ταινία, όταν ο νεοεκλεγείς πια Πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, υποστήριξε το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα σε μια εκδήλωση βραβείων, στην οποία προβλήθηκε το Draw with Me και τιμήθηκε ο Μπρέντον με το Βραβείο Ορατότητας Revry το οποίο απένειμε η Jennifer Lopez.«Παρότι ήξερα ότι η αφήγηση αυτής της ιστορίας συνεπαγόταν μεγάλη ευθύνη, ένιωσα έτοιμος και η οικογένεια με έκανε πραγματικά να αισθανθώ ασφαλής και άνετος να το κάνω» εξομολογείται ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κωνσταντίνος Βενετόπουλος. «Ολόκληρη η οικογένεια συμμετείχε ολόψυχα υποστηρίζοντας τον Μπρέντον και την ταινία. Αυτό που πιστεύω πραγματικά ότι με τράβηξε στην ταινία, πάντως, είναι η αυτοπεποίθηση του Μπρέντον, που γνώριζε ποιος είναι σε μια τόσο νεαρή ηλικία και ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ως εργαλείο βοήθειας για άλλα νεαρά άτομα που πάσχιζαν με την ταυτότητά τους και με τη δημόσια εκδήλωσή τους. Σκέφτηκα πως “μακάρι να είχα κάποιο άτομο όπως ο Μπρέντον να μιλούσα, όταν πάλευα ως παιδί να βγω και να πω ανοιχτά το ποιος είμαι”.»Ο Μπρέντον έχει διευρύνει την καλλιτεχνική του έκφραση πέρα από τα σχέδια και τη ζωγραφική και είναι πλέον δευτεροετής στο κολέγιο σπουδάζοντας υποκριτική. Συνήγορος της αποδοχής, ο Μπρέντον έχει ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα για όλους και όλες που μπορεί να έχουν συγγενείς, φίλους/φίλες ή συνάδελφους που να είναι διεμφυλικοί/-ές: «Πιστέψτε μας όταν λέμε ποιοι/ποιες είμαστε.»Το Ίδρυμα Ωνάση έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον του κινηματογράφου και επιθυμεί να αποτελέσει ενεργό κομμάτι της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από την παραγωγή ταινιών και τη δημιουργική συνεργασία με τους Έλληνες κινηματογραφιστές, επενδύει διαχρονικά στα νέα ταλέντα και τις δυνατές ιστορίες. Η ταινία του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου, πέρα από το κινηματογραφικό της ενδιαφέρον, εμπίπτει και σε άλλον έναν τομέα δράσης που απασχολεί έντονα τo Ίδρυμα Ωνάση: τα αυτονόητα δικαιώματα της LGBTQIA+ κοινότητας. Η Στέγη παρουσιάζει κάθε χρόνο παραστάσεις και καλλιτεχνικές εμπειρίες που αμφισβητούν στερεότυπα και αναζητούν νέα όρια, ενώ πρόσφατα δημιούργησε την καμπάνια Athens Home for All. Για το Ίδρυμα Ωνάση, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τέχνες, είναι και το σημείο όπου συναντιούνται η πολιτική διεκδίκηση και η ελευθερία έκφρασης.