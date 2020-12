Έμινεμ: Εμπνέεται από τον Χίτσκοκ και καταγγέλλει τη χρήση όπλων

Δυναμικά επιστρέφει ο Έμινεμ στην παγκόσμια δισκογραφία με πολλούς διάσημους «συνταξιδιώτες» και μια μικρή δόση από…θρίλερ. Όλα αυτά εμπεριέχονται στο νέο άλμπουμ του διάσημου ράπερ με τίτλο «Music to Be Murdered By» το οποίο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, είναι εμπνευσμένο από τον θρυλικό σκηνοθέτη Άλφρεντ Χίτσκοκ και το ομώνυμο άλμπουμ του 1958.







Αυτή τη φορά ο Έμινεμ καταθέτει 20 τραγούδια σε αρκετά από τα οποία υπάρχουν δυνατές συμμετοχές όπως αυτές των Έντ Σίραν, Young M.A., Juice WRLD κ.ά.

Ανάμεσα στις εκπλήξεις του δίσκου όμως συγκαταλέγεται το βίντεο του τραγουδιού «Darkness» το οποίο καταγγέλλει την εξάπλωση των όπλων στην αμερικανική κοινωνία.



Ειδήσεις σήμερα:



Βρετανία: Έκτακτη σύσκεψη της COBRA υπό τον πρωθυπουργό για να εξεταστούν ο εφοδιασμός και οι εξαγωγές



Βρετανία: Χαμός στο αεροδρόμιο του Χίθροου- Δείτε βίντεο



Θρίλερ στην Καβάλα: Νεκρός σε πηγάδι εντοπίστηκε ο αγνοούμενος δημοτικός υπάλληλος