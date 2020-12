Αυτές τις γιορτές το Christmas Theater φέρνει τα Χριστούγεννα σπίτι σας!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αποκτήστε τον κωδικό, συνδεθείτε και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο με μπαλέτο, χορό, μουσική!Στο Christmas Theater On Line σας περιμένουν: Το μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου, το Μπαλέτο Άιφμαν της Αγίας Πετρούπολης και η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι της ΜόσχαςΑυτές τις διαφορετικές γιορτές τo Christmas Theater φέρνει τα Χριστούγεννα σπίτι σας με το Christmas Theater On Line!Φέτος ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο από το σπίτι σας με έναν κωδικό!Διάσημα μπαλέτα και Πρωτοχρονιάτικες συναυλίες θα είναι εδώ με προβολές από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2021!Ταξιδεύουμε στα ωραιότερα θέατρα της Ευρώπης για να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις!Ετοιμαστείτε για το Christmas Theater On Line.Γιατί φέτος τα Χριστούγεννα έρχονται στο σπίτι σας!Ταξιδεύουμε σε τρεις Χριστουγεννιάτικες πόλεις:Η Σκάλα του Μιλάνου παρουσιάζει μια σπουδαία παραγωγή μπαλέτου που έχει γράψει ιστορία.Το μπαλέτο με την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου θα μας παρουσιάσει την Ωραία Κοιμωμένη του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι στην ιστορική χορογραφία του Ρούντολφ Νουρέγιεφ!Στην Μόσχα και συγκεκριμένα στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι παρουσιάζει την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της με τα ωραιότερα βαλς όλων των εποχών.Το φημισμένο μπαλέτο σύγχρονου χορού του Μπορίς Άιφμαν παρουσιάζει την παράσταση Αδελφοί Καραμάζοφ βασισμένη στο μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι.