Νέες μουσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ταπου ξεχώρισαν ανάμεσα στις εκατό και πλέον ακροάσεις του θεσμού, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του, θα συμμετάσχουν στηνπου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στις 18 Νοεμβρίου. Οι ομάδες αυτές, που διακρίθηκαν για την ερμηνεία, την τεχνική και την πρωτοτυπία τους καθώς και για τις εμφανείς δυνατότητές τους για μελλοντική εξέλιξη, συναντώνται τώρα στη σκηνή σε μια μουσική βραδιά με ποικίλο ρεπερτόριο και εντάσσεται στη δημοφιλή σειρά εκδηλώσεων ΓέφυρεςΑς γνωρίσουμε όμως καλύτερα τις νέες αυτές μουσικές δυνάμεις: Ηείναι ένα πολυφωνικό σύνολο που αποτελείται από τέσσερις χορωδούς και δημιουργήθηκε το 2016. Το project βασίζεται στην αγάπη για την παράδοση των λαών του κόσμου και στοχεύει στην ανάδειξή της μέσω της μουσικής. Το σύνολο δημιουργήθηκε στα σκαλιά του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, στο οποίο φοιτούσαν τα μέλη του σχήματος, απ’ όπου και πήρε το όνομά του λόγω της καλής ακουστικής που υπήρχε εκεί. Στη συνέχεια το Choir On The Stairs έγινε περισσότερο γνωστό μέσω της πλατφόρμας του YouTube. Απαρτίζεται από τους: Natasha Kay (σοπράνο), Μαριάννα Κατσικάκη (άλτο), Κυριάκο Μπαρτζιώκα (τενόρος) και Βασίλη Κουτή (μπάσο).Τοδημιουργήθηκε το 2008 από τη βιολονίστα Ηλέκτρα Βεζύρογλου και άρχισε την καλλιτεχνική του πορεία πειραματικά ως κουαρτέτο εγχόρδων. Το 2016 πήρε τη σημερινή ολοκληρωμένη του μορφή, ενός μεγάλου συνόλου μουσικής δωματίου. Η προετοιμασία γίνεται υπό την κοινή διδασκαλία και καθοδήγηση της Ηλ. Βεζύρογλου (Ωδείο Αθηνών), της Γεωργίας Τσολάκη (Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας) και του Γιάννου Γιοβάνου (Ορφείο). Παρότι το Fle[x] είναι αμιγώς σύνολο εγχόρδων, η σύνθεσή του προσαρμόζεται στο εκάστοτε ρεπερτόριο, με τη συμβολή επιπλέον οργάνων άλλων οικογενειών με σολιστικό χαρακτήρα (Flex plus[+]). Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει μπαρόκ και κλασικά έργα και σύγχρονες συνθέσεις. Έχει εμφανιστεί σε Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο.Τοείναι ένα κιθαριστικό κουαρτέτο που ιδρύθηκε το 2011. Απαρτίζεται από τους Ανδρέα Μαδημένο, Γιάννη Σοφό, Δημήτρη Κλαυδιανό και Τάκη Πατέ. Στόχος του είναι η εξερεύνηση του ρεπερτορίου για τέσσερις κιθάρες και η παρουσίαση έργων συνθετών από όλο τον κόσμο αλλά και επιλεγμένων μεταγραφών. Έχει δώσει συναυλίες εντός και εκτός Αθηνών, ενώ έχει λάβει μέρος σε ζωντανές μεταδόσεις του Τρίτου Προγράμματος. Έχει επίσης λάβει μέρος σε γνωστά φεστιβάλ κιθάρας και σε μουσικοχορευτικές παραστάσεις. Του έχουν απονεμηθεί πρώτα βραβεία στον 1ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό του Ομίλου για την Unesco Τεχνών Λόγου και Επιστημών (2013), στο 2ο Φεστιβάλ Κλασικής Κιθάρας Καρδίτσας (2014) και στο 5ο Φεστιβάλ Κιθάρας Παλαιού Φαλήρου (2016). Τα μέλη του παίζουν με κιθάρες του κατασκευαστή Α. Μαδημένου.Τοαποτελεί φωνητικό σύνολο που αποτελείται από οκτώ τραγουδιστές. Το ρεπερτόριό του εκτείνεται από την κλασική έως τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή μουσική. Έκανε το ντεμπούτο του τον Δεκέμβριο του 2012. Έκτοτε έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ, συναυλίες και happenings εντός και εκτός Αθηνών. Παράλληλα, από τον Μάρτιο του 2014, το 8tetto παρουσιάζει την παράσταση «Τι τρέχει με την όπερα», μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παραγωγή που απευθύνεται σε παιδιά σχολικής καικαι τα φέρνει σε επαφή, με διασκεδαστικό τρόπο, με τον μαγικό κόσμο της όπερας. Το 8tetto, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών ερμηνεύοντας το έργο «Η μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει» του Δημήτρη Μαραμή. Λαμβάνουν μέρος οι σοπράνο Πένυ Δεληγιάννη και Ήρα Ζέρβα, οι άλτο Σοφία Μάλαμα και Αντωνία Τζίτζικα, οι τενόροι Στρατής Στηλ καιΑλέξανδρος Κομνάς και οι μπάσοι Ηλίας Καπάνταης και Δημήτρης Αλεξούδης.Τέλος τοείναι ένα σύνολο σύγχρονου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2004 – 2005 από τον καθηγητή Γιάννη Μαλαφή. Σκοπός του σχήματος είναι να προσεγγίζει ένα ευρύ μουσικό φάσμα (έντεχνη, τζαζ, ποπ και ροκ) και να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα σχολικά σύνολα όπως η τζαζ μπάντα, η ευρωπαϊκή χορωδία κ.ά. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Αρμάος, Οδυσσέας Κολιούσης (κρουστά, τύμπανα), Ειρηλένα Δημητρακοπούλου (ηλεκτρικό μπάσο), Ιωάννα Ματσούκα (πιάνο, συνθεσάιζερ), Άγγελος Δανιάς, Θοδωρής Μπουρίτης, Αντρέας Κουτσομπίνας (κιθάρες), Ματτέο Κολιούσης, Ελένη Δέδε (σαξόφωνα), Σταματία Φουρλεμάδη, Ιωάννα Γανίτη (τρομπέτες), Μυρσίνη Δημοπούλου (τρομπόνι), Ελένη Δέδε (βιολί). Τραγουδούν: Μαριλένα Καραπατάκη, Μαρία Αλαμανή, Σοφία Μπέλλια, Γιώργος Σαββαΐδης.