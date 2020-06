Το «Mamma Mia» θα επιστρέψει με τρίτη ταινία

Το «Mamma Mia», το κινηματογραφικό μιούζικαλ με την υπέροχη μουσική των Abba και εξαιρετική Μέριλ Στριπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ετοιμάζεται να επιστρέψει καθώς η παραγωγός του αποκάλυψε πως ο κύκλος του δεν έκλεισε με τις δύο ταινίες που έχουν ήδη βγει σημειώνοντας, μάλιστα, μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.





«Νομίζω ότι μια μέρα θα υπάρξει μια άλλη ταινία, γιατί υποτίθεται ότι είναι τριλογία, ξέρετε. Ξέρω ότι η Universal θα ήθελε να το κάνω» δήλωσε η Τζούντι Κρέιμερ στην Daily Mail αποκαλύπτοντας, επίσης, πως πριν το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού, είχε ήδη αρχίσει να προετοιμάζει το τρίτο σίκουελ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι θρυλικοί ABBA για γράψουν καινούργια μουσική ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό!



Το «Mama Mia» έκανε το ντεμπούτο του το 2008 με ελληνικό χρώμα καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Σκόπελο, οι ομορφιές της οποίες ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακολούθησε, μια δεκαετία αργότερα, το «Mamma Mia! Here We Go Again» το οποίο μπορεί να μην είχε τον τεράστιο αντίκτυπο του πρώτου κατάφερε, ωστόσο να συγκεντρώσει κέρδη ύψους 400 εκατ. δολαρίων ενώ η πρώτη ταινία είχε φθάσει τα 600 εκατ. Δολ.





Αναμένουμε λοιπόν τις νέες περιπέτειες της γλυκιάς Σόφι και της μοναδικής και αεικίνητης μητέρας της, Ντόνα.



