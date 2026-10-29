Πάνω από 6 στους 10 πολίτες έχουν θετική γνώμη για το ΕΣΥ - Γεωργιάδης: «Εκπληκτικά δημοσκοπικά ευρήματα»

Στο 88,4% η θετική αξιολόγηση για το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», στο 80,7% για τις ψηφιακές υπηρεσίες – Παραμένουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση και την πρόσβαση





Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας







Σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας, όπως παρουσιάζονται στο Liberal, 7 στους 10 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ.







Τα εύσημα παίρνει το υπουργείο Υγείας για τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τα οποία προηγούνται με 88,4% θετικές ή μάλλον θετικές απαντήσεις ως προς τη συμβολή τους στη βελτίωση των υπηρεσιών. Ακολουθούν ο ψηφιακός φάκελος Υγείας (77,3%), η ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (72,7%) και τα απογευματινά χειρουργεία (60,3%).



Όμως για το μέτρο μείωσης της αναμονής στις εφημερίες, γνωστό ως «βραχιολάκι», το θετικό ποσοστό περιορίζεται στο 54,7%, με 34,3% αρνητικές απαντήσεις που δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο μέλλον όσον αφορά την καθημερινότητα και την προσβασιμότητα.



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Οι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, θεωρούνται «πολύ» χρήσιμες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ΕΣΥ από το 47,3% και «αρκετά» χρήσιμες από το 33,4%. Συνολικά, το 80,7% αξιολογεί θετικά τη συμβολή τους, ενώ το 13,8% απαντά «λίγο» και το 4,8% «καθόλου». Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στην ψηφιακή πρόσβαση



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μεταξύ άλλων και οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις που καταγράφει η έρευνα. Στις περιφέρειες της χώρας η θετική ανταπόκριση στις ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει γενικά ισχυρή, χωρίς να είναι ομοιόμορφη. Οι αποκλίσεις μπορεί να συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες, ηλικιακή σύνθεση ή συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών.



Το φύλο δεν αναδεικνύεται σε βασική διαχωριστική γραμμή ως προς τη χρησιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών Υγείας. 'Ανδρες και γυναίκες εκφράζουν σε ευρύ βαθμό την άποψη ότι τα νέα εργαλεία καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση στο ΕΣΥ, με μικρές μόνο διαφορές στην κατανομή των απαντήσεων «πολύ» και «αρκετά». Το άθροισμα των απαντήσεων «πολύ» και «αρκετά» φτάνει περίπου στο 90,6% για τους 17-29 ετών. Στους 65 ετών και άνω, αντίστοιχα, διαμορφώνεται περίπου στο 72,6%. Η διαφορά υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές παρεμβάσεις γίνονται μεν αποδεκτές από όλες τις ηλικίες, αλλά η καθολική εξυπηρέτηση προϋποθέτει παράλληλα προσβάσιμες διαδικασίες και για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.



Το 62,9% των πολιτών εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το ΕΣΥ και το 56,5% λέει ότι οι υπηρεσίες έχουν βελτιωθεί σε σχέση με πριν από τρία χρόνια, σε νέα πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal . Στην άλλη όψη του νομίσματος «αγκάθια» εξακολουθούν να αποτελούν η καθημερινότητα και η εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύστημα, η προσβασιμότητα και διαφορές ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες.Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «εκπληκτικά δημοσκοπικά ευρήματα» και προσθέτει: «Η έρευνα του Οκτωβρίου 2026 αναδεικνύει την πλειοψηφική αναγνώριση συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο ΕΣΥ, χωρίς να παραγνωρίζει την κριτική που εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό μέρος της κοινωνίας».Σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας, όπως παρουσιάζονται στο Liberal, 7 στους 10 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ.Το 76% απαντά ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία του ΕΣΥ το τελευταίο δωδεκάμηνο, έναντι 24% που δηλώνει ότι δεν χρειάστηκε ή δεν χρησιμοποίησε τέτοιες υπηρεσίες.Τα εύσημα παίρνει το υπουργείο Υγείας για τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τα οποία προηγούνται με 88,4% θετικές ή μάλλον θετικές απαντήσεις ως προς τη συμβολή τους στη βελτίωση των υπηρεσιών. Ακολουθούν ο ψηφιακός φάκελος Υγείας (77,3%), η ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (72,7%) και τα απογευματινά χειρουργεία (60,3%).Όμως για το μέτρο μείωσης της αναμονής στις εφημερίες, γνωστό ως «βραχιολάκι», το θετικό ποσοστό περιορίζεται στο 54,7%, με 34,3% αρνητικές απαντήσεις που δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο μέλλον όσον αφορά την καθημερινότητα και την προσβασιμότητα.Μεγάλη πλειονότητα των πολιτών βλέπει και κρίνει θετικά την ψηφιοποίηση στο χώρο της υγείαςΟι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, θεωρούνται «πολύ» χρήσιμες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ΕΣΥ από το 47,3% και «αρκετά» χρήσιμες από το 33,4%. Συνολικά, το 80,7% αξιολογεί θετικά τη συμβολή τους, ενώ το 13,8% απαντά «λίγο» και το 4,8% «καθόλου». Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στην ψηφιακή πρόσβασηΕνδιαφέρον παρουσιάζουν μεταξύ άλλων και οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις που καταγράφει η έρευνα. Στις περιφέρειες της χώρας η θετική ανταπόκριση στις ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει γενικά ισχυρή, χωρίς να είναι ομοιόμορφη. Οι αποκλίσεις μπορεί να συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες, ηλικιακή σύνθεση ή συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών.Το φύλο δεν αναδεικνύεται σε βασική διαχωριστική γραμμή ως προς τη χρησιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών Υγείας. 'Ανδρες και γυναίκες εκφράζουν σε ευρύ βαθμό την άποψη ότι τα νέα εργαλεία καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση στο ΕΣΥ, με μικρές μόνο διαφορές στην κατανομή των απαντήσεων «πολύ» και «αρκετά». Το άθροισμα των απαντήσεων «πολύ» και «αρκετά» φτάνει περίπου στο 90,6% για τους 17-29 ετών. Στους 65 ετών και άνω, αντίστοιχα, διαμορφώνεται περίπου στο 72,6%. Η διαφορά υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές παρεμβάσεις γίνονται μεν αποδεκτές από όλες τις ηλικίες, αλλά η καθολική εξυπηρέτηση προϋποθέτει παράλληλα προσβάσιμες διαδικασίες και για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Ισχυρή θετική αξιολόγηση των ψηφιακών διευκολύνσεων συναντάται στους μισθωτούς, στους επαγγελματίες και στους επιχειρηματίες, ενώ διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στους αγρότες, στους συνταξιούχους και σε άλλες κατηγορίες. Η κατανομή υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους: ταυτόχρονα με την τεχνολογική αναβάθμιση απαιτείται μέριμνα για την εξυπηρέτηση πολιτών με λιγότερη εξοικείωση.



Η εμπειρία πάντως στα νοσοκομεία δεν είναι ίδια σε όλη τη χώρα, παρότι βελτιώθηκε την τελευταία τριετία.



Ορισμένες περιφέρειες καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά πολιτών που εντοπίζουν βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες επισκέψεις, ενώ σε άλλες μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει στασιμότητα ή χειροτέρευση. Η γεωγραφική εικόνα είναι χρήσιμη ως ένδειξη διαφορών στην εμπειρία των ασθενών, όχι όμως ως ασφαλής κατάταξη των περιφερειών, καθώς τα υποδείγματα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων είναι μικρότερα.



Ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως βελτίωση των υπηρεσιών σε βάθος τριετίας βλέπει το 56,5% των πολιτών.



Όταν η ερώτηση στρέφεται στη μεταβολή των υπηρεσιών σε σχέση με πριν από τρία χρόνια, το 16,6% κάνει λόγο για μεγάλη βελτίωση και το 39,9% για αρκετή βελτίωση. Συνολικά, το 56,5% αναγνωρίζει πρόοδο. Το 23,6% θεωρεί ότι η κατάσταση παρέμεινε ίδια, ενώ το 17,9% διαπιστώνει μικρή ή μεγάλη επιδείνωση. Ένα επιπλέον 2% δεν εκφράζει άποψη.

29.10.2026, 11:01