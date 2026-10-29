Δήμητρα Ματσούκα: Αφού μου πήραν το δίπλωμα, μετακινούμαι με το μετρό, είναι υπέροχο
Δήμητρα Ματσούκα: Αφού μου πήραν το δίπλωμα, μετακινούμαι με το μετρό, είναι υπέροχο
Μαζί με εμένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ, είπε η ηθοποιός
Στην υπόθεση για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης αναφέρθηκε η Δήμητρα Ματσούκα, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η δική της περίπτωση έκανε γνωστό σε περισσότερο κόσμο ότι το όριο στην Ποσειδώνος είναι 50 χλμ./ώρα.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου μιλώντας τόσο για τον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη, όσο και για την περιπέτεια που είχε με την υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης, καθώς τον Νοέμβριο συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες.
Η Δήμητρα Ματσούκα κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση που οδήγησε στην αφαίρεση του διπλώματός της, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για μια σειρά ατυχών περιστατικών, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δική της ευθύνη για όσα συνέβησαν. Όπως είπε: «Δεν ήταν κάτι που με είχε κάνει χαρούμενη, ήταν μία σειρά ατυχιών, που με έφερε σε αυτό το σημείο, δεν ήταν ευχάριστο, είμαι και εγώ υπεύθυνη είμαι μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Είναι μία σειρά τέτοιων πραγμάτων».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό ως ένα μάθημα, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η υπόθεσή της έκανε γνωστό και στον κόσμο το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Ποσειδώνος: «Βέβαια και είπα ότι πάθημα έγινε μάθημα. Μαζί με εμένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω. Μου αρέσει το μετρό και όπως μετακινούμαι. Το μετρό είναι υπέροχο, πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και μου αρέσει πολύ».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, μοιράστηκε τι πιστεύει ότι κρατά έναν γάμο ζωντανό: «Δεν υπάρχει μυστικό του γάμου και δεν υπάρχει τίποτα που θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Το μυστικό μάλλον είναι να μην αισθάνεσαι ότι είναι τίποτα δεδομένο. Δεν ζηλεύω, είμαι από τη φύση μου έτσι και ο Πέτρος είναι άνθρωπος που δεν ζηλεύει».
Το Β Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε στις 2 Δεκεμβρίου την ενοχή της Δήμητρας Ματσούκα για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο η κατηγορούμενη αιτήθηκε δια του δικηγόρου της Αλέξη Στεφανάκη.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου μιλώντας τόσο για τον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη, όσο και για την περιπέτεια που είχε με την υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης, καθώς τον Νοέμβριο συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες.
Η Δήμητρα Ματσούκα κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση που οδήγησε στην αφαίρεση του διπλώματός της, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για μια σειρά ατυχών περιστατικών, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δική της ευθύνη για όσα συνέβησαν. Όπως είπε: «Δεν ήταν κάτι που με είχε κάνει χαρούμενη, ήταν μία σειρά ατυχιών, που με έφερε σε αυτό το σημείο, δεν ήταν ευχάριστο, είμαι και εγώ υπεύθυνη είμαι μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Είναι μία σειρά τέτοιων πραγμάτων».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό ως ένα μάθημα, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η υπόθεσή της έκανε γνωστό και στον κόσμο το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Ποσειδώνος: «Βέβαια και είπα ότι πάθημα έγινε μάθημα. Μαζί με εμένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω. Μου αρέσει το μετρό και όπως μετακινούμαι. Το μετρό είναι υπέροχο, πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και μου αρέσει πολύ».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, μοιράστηκε τι πιστεύει ότι κρατά έναν γάμο ζωντανό: «Δεν υπάρχει μυστικό του γάμου και δεν υπάρχει τίποτα που θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Το μυστικό μάλλον είναι να μην αισθάνεσαι ότι είναι τίποτα δεδομένο. Δεν ζηλεύω, είμαι από τη φύση μου έτσι και ο Πέτρος είναι άνθρωπος που δεν ζηλεύει».
Το Β Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε στις 2 Δεκεμβρίου την ενοχή της Δήμητρας Ματσούκα για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο η κατηγορούμενη αιτήθηκε δια του δικηγόρου της Αλέξη Στεφανάκη.
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