Tο μέλλον του Skoda Fabia

Για την εταιρεία, το

αποτελεί μοντέλο κομβικής σημασίας, όπως ανέφερε και ο CEO της Skoda,

, που επιβεβαίωσε πως η Fabia, το Kamiq και το Scala θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται και μέσα στη δεκαετία του 2030, τουλάχιστον μέχρι το 2034.

Στην πρωτιά βρίσκεται τομε 96.500 ταξινομήσεις, ενώ μετά ακολουθεί τομεκαι τομεΤοβρίσκεται τελευταία, με

Αν τεθεί σε ισχύ το πλάνο της Ε.Ε για την κατάργηση των θερμικών κινητήρων το 2035, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει και την παύση παραγωγής των συγκεκριμένων μοντέλων, τουλάχιστον στις εκδόσεις με μοτέρ εσωτερικής καύσης.

Ο κ. Τσέλμερ θεωρεί πως το Fabia πρέπει να ανανεωθεί και παράλληλα να διατηρηθεί προσιτή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως θα συνεχίσει να υπάρχει και στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή.



