Tο μέλλον του Skoda Fabia
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Tο μέλλον του Skoda Fabia

Η Skoda δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει το Fabia. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την έλευση του νέου μοντέλου, αλλά και το είδος κινητήρων που θα διαθέτει;

Tο μέλλον του Skoda Fabia
UPD:
Το Skoda Fabia έχει ιστορία 27 ετών, με το ντεμπούτο της να γίνεται το 1999. Αποτελεί ένα από τα best seller μοντέλα της τσεχικής μάρκας, και από το 2021 βρίσκεται στην τέταρτη γενιά της.

Αυτή τη στιγμή το Fabia είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές αυτοκίνητο της Skoda, με τις πωλήσεις στο πρώτο μισό του έτους να φτάνουν τις 61.900, νούμερο που είναι κατά 2,5% καλύτερο από το αντίστοιχο του 2025.

Στην πρωτιά βρίσκεται το Octavia με 96.500 ταξινομήσεις, ενώ μετά ακολουθεί το Kodiaq με 74.600 και το Kamiq με 65.400. Το Scala βρίσκεται τελευταία, με 27.000 πωλήσεις.

Για την εταιρεία, το Fabia αποτελεί μοντέλο κομβικής σημασίας, όπως ανέφερε και ο CEO της Skoda, Κλάους Τσέλμερ, που επιβεβαίωσε πως η Fabia, το Kamiq και το Scala θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται και μέσα στη δεκαετία του 2030, τουλάχιστον μέχρι το 2034.

Αν τεθεί σε ισχύ το πλάνο της Ε.Ε για την κατάργηση των θερμικών κινητήρων το 2035, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει και την παύση παραγωγής των συγκεκριμένων μοντέλων, τουλάχιστον στις εκδόσεις με μοτέρ εσωτερικής καύσης.

Ο κ. Τσέλμερ θεωρεί πως το Fabia πρέπει να ανανεωθεί και παράλληλα να διατηρηθεί προσιτή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως θα συνεχίσει να υπάρχει και στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή.

Μάλιστα, παρομοίωσε το μοντέλο ως το πρώτο σκαλοπάτι μιας σκάλας: «Πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο επίπεδο. Αν το ανεβάσεις πολύ ψηλά, τότε κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι σου. Και για αυτό το λόγο πρέπει να βρούμε μια ηλεκτρική εκδοχή του Fabia».

Η Skoda μόλις λάνσαρε το νέο Epiq, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρική εκδοχή του Kamiq. Κατά πάσα πιθανότητα το επερχόμενο Fabia -όποτε και αν έρθει- θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MEB του Ομίλου VW, ή την SSP που θα την αντικαταστήσει.

Θεωρητικά, θα το δούμε σε παρόμοιο μέγεθος με το νέο VW ID.Polo, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι λίγο μικρότερο και να βασίζεται στο μικρότερο πλαίσιο του ID. Up.

Το μέλλον του Skoda Fabia φαίνεται πως θα έχει και ηλεκτρικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σημερινή γενιά με κινητήρες βενζίνης θα αποσυρθεί άμεσα. Η τσεχική εταιρεία εξετάζει την εξέλιξη ενός αμιγώς ηλεκτρικού μικρού hatchback, το οποίο θα αναλάβει μελλοντικά τον ρόλο του Fabia στην γκάμα της.

Το υπάρχον μοντέλο αναμένεται να παραμείνει στην παραγωγή και μετά το 2030, ενδεχομένως με ανανεώσεις και την προσθήκη ήπιας υβριδικής τεχνολογίας. Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η ημερομηνία παρουσίασης ούτε η ονομασία του ηλεκτρικού διαδόχου.

UPD:

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