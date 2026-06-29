«Ας λένε»: Η αντίδραση της Λατινοπούλου όταν τη ρώτησαν για τις δημοσκοπήσεις

«Η κάλπη θα δείξει ότι θα είμαστε στη Βουλή και με πολύ καλό ποσοστό» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου