«Ας λένε»: Η αντίδραση της Λατινοπούλου όταν τη ρώτησαν για τις δημοσκοπήσεις
«Ας λένε»: Η αντίδραση της Λατινοπούλου όταν τη ρώτησαν για τις δημοσκοπήσεις
«Η κάλπη θα δείξει ότι θα είμαστε στη Βουλή και με πολύ καλό ποσοστό» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Με τη φράση «ας λένε» αντέδρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στη Φωνή Λογικής. «Πρώτη φορά θα πουν; Η κάλπη θα δείξει ότι θα είμαστε στη Βουλή και με πολύ καλό ποσοστό» είπε στο MEGA.
Πρόσθεσε, δε, «εννοείται ότι διαφέρουμε από όλους αυτούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στα κόμματα τα υπόλοιπα, διότι όλοι αυτοί είναι ένα κομμάτι από την ίδια πίτα θέλουνε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα διοικείται από τον σοσιαλισμό. Όταν καταλάβουμε ότι το μόνο κόμμα που έχει φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και λέει τα πράγματα με το όνομά του, είναι η Φωνή Λογικής...».
Η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στα «τάγματα εφόδου» λέγοντας «μπορεί ο καθένας να κάνει τάγματα εφόδου και να μπαίνει σε επιχειρήσεις και να κάνει ελέγχους; Έχουν ανεβάσει τηλεφωνικά κέντρα στο διαδίκτυο και σε λίγο θα βγάλουν και τιμοκατάλογο: Καλέστε εδώ αν θέλετε μολότοφ, ξύλο, χωρίς ξύλο, να βρίσουμε... Επειδή είναι ακροαριστερά δεν μας νοιάζει; Τους χαϊδεύουμε τα αυτιά, ζακετούλες α μην ξεχάσετε να τους δώσετε».
«Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά: Στην ακροδεξιά παρεμβαίνουμε, στην αριστερά τίποτα, ύπνος βαθύς, τα παιδιά μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ στα πανεπιστήμια και κάνουν ό,τι θέλουν, σε λίγο θα ζητήσουν πρόσληψη στο δημόσιο» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
Πρότεινε, επίσης, «πρέπει να υπάρχει ένας σταθερός flat tax, φορολογικός συντελεστής για όλους, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, χωρίς τις ληστρικές προκαταβολές φόρου, χωρίς τα τέλη επιτηδεύματος, χωρίς όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς ληστρικά, σοσιαλιστικά μέτρα και αναγκάζουν τον ιδιώτη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην έχει να πληρώσει στο τέλος της ημέρας. Έρχεσαι και λες λοιπόν, σου δίνω 15%, 15.000 ευρώ αφορολόγητο. Όμως, φυσικά και θα υπάρχει έλεγχος για τη φοροδιαφυγή. Με ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, όχι τσουβάλιασμα όπως ήρθε και έκανε ο Μητσοτάκης και ενώ δεν το είχε πει ούτε καν προεκλογικά και τους είπε “όλοι είστε εν δυνάμει κλέφτες” και τους τσουβάλιασε σε μία μέρα».
«Εννοείται άμα σε πιάσω σε κλείνω. Εννοείται ότι, αν δεν σεβαστείς το 15% που είναι το ελάχιστο, ενώ σου αφήνω το περιθώριο να βγάλεις κέρδος, να ζήσεις αξιοπρεπέστατα, να βγάλεις όσα χρήματα θέλεις, γιατί αυτό αξίζεις, ίσες ευκαιρίες, αυτό θέλει ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά, έρχομαι και σε κλείνω. Εκεί να υπάρχει έλεγχος».
Πρόσθεσε, δε, «εννοείται ότι διαφέρουμε από όλους αυτούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στα κόμματα τα υπόλοιπα, διότι όλοι αυτοί είναι ένα κομμάτι από την ίδια πίτα θέλουνε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα διοικείται από τον σοσιαλισμό. Όταν καταλάβουμε ότι το μόνο κόμμα που έχει φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και λέει τα πράγματα με το όνομά του, είναι η Φωνή Λογικής...».
Η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στα «τάγματα εφόδου» λέγοντας «μπορεί ο καθένας να κάνει τάγματα εφόδου και να μπαίνει σε επιχειρήσεις και να κάνει ελέγχους; Έχουν ανεβάσει τηλεφωνικά κέντρα στο διαδίκτυο και σε λίγο θα βγάλουν και τιμοκατάλογο: Καλέστε εδώ αν θέλετε μολότοφ, ξύλο, χωρίς ξύλο, να βρίσουμε... Επειδή είναι ακροαριστερά δεν μας νοιάζει; Τους χαϊδεύουμε τα αυτιά, ζακετούλες α μην ξεχάσετε να τους δώσετε».
«Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά: Στην ακροδεξιά παρεμβαίνουμε, στην αριστερά τίποτα, ύπνος βαθύς, τα παιδιά μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ στα πανεπιστήμια και κάνουν ό,τι θέλουν, σε λίγο θα ζητήσουν πρόσληψη στο δημόσιο» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
Πρότεινε, επίσης, «πρέπει να υπάρχει ένας σταθερός flat tax, φορολογικός συντελεστής για όλους, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, χωρίς τις ληστρικές προκαταβολές φόρου, χωρίς τα τέλη επιτηδεύματος, χωρίς όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς ληστρικά, σοσιαλιστικά μέτρα και αναγκάζουν τον ιδιώτη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην έχει να πληρώσει στο τέλος της ημέρας. Έρχεσαι και λες λοιπόν, σου δίνω 15%, 15.000 ευρώ αφορολόγητο. Όμως, φυσικά και θα υπάρχει έλεγχος για τη φοροδιαφυγή. Με ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, όχι τσουβάλιασμα όπως ήρθε και έκανε ο Μητσοτάκης και ενώ δεν το είχε πει ούτε καν προεκλογικά και τους είπε “όλοι είστε εν δυνάμει κλέφτες” και τους τσουβάλιασε σε μία μέρα».
«Εννοείται άμα σε πιάσω σε κλείνω. Εννοείται ότι, αν δεν σεβαστείς το 15% που είναι το ελάχιστο, ενώ σου αφήνω το περιθώριο να βγάλεις κέρδος, να ζήσεις αξιοπρεπέστατα, να βγάλεις όσα χρήματα θέλεις, γιατί αυτό αξίζεις, ίσες ευκαιρίες, αυτό θέλει ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά, έρχομαι και σε κλείνω. Εκεί να υπάρχει έλεγχος».
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