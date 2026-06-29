Χρηματιστήριο: Βγάζουν αντίδραση οι αγοραστές μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί
Χρηματιστήριο: Βγάζουν αντίδραση οι αγοραστές μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί
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Σε ανοδική τροχιά επανέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Οι τραπεζικές μετοχές ηγούνται της σημερινής ανάκαμψης, ενώ προς νέα ρεκόρ οδεύουν ορισμένα «βαριά χαρτιά», όπως η Coca-Cola HBC, ο ΟΤΕ και η Aktor.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,53% και διαπραγματεύεται στις 2.462,26 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.459,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.469,89 μονάδες.
Η προοπτική αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές. Η επανέναρξη των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στον απόηχο των πρόσφατων εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων, λειτουργεί ως καταλύτης για τη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιδεικνύει αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά και ανεξαρτητοποίηση από τις διεθνείς αναταράξεις. Ο Ιούνιος αποδεικνύεται θετικός μήνας για την εγχώρια αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +3,2% και να κρατά επαφή με τα υψηλά 17ετίας (Νοέμβριος 2009) των 2.500 μονάδων. Παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές, η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή. Η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στις επιδόσεις των μετοχών από τις αρχές του έτους, με τη συνολική απόδοση του ΧΑ για το 2026 να διαμορφώνεται άνω του +15%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,53% και διαπραγματεύεται στις 2.462,26 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.459,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.469,89 μονάδες.
Η προοπτική αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές. Η επανέναρξη των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στον απόηχο των πρόσφατων εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων, λειτουργεί ως καταλύτης για τη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιδεικνύει αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά και ανεξαρτητοποίηση από τις διεθνείς αναταράξεις. Ο Ιούνιος αποδεικνύεται θετικός μήνας για την εγχώρια αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +3,2% και να κρατά επαφή με τα υψηλά 17ετίας (Νοέμβριος 2009) των 2.500 μονάδων. Παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές, η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή. Η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται ανάγλυφα στις επιδόσεις των μετοχών από τις αρχές του έτους, με τη συνολική απόδοση του ΧΑ για το 2026 να διαμορφώνεται άνω του +15%.
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