Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα Τροχαίο Αυτοκίνητο

Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό

Ο ένας οδηγός έχει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα

Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Ιωαννίνων κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ, με την εμπλοκή δύο ΙΧ αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το thespro.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Μετά τη σύγκρουση, το ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε εκτός οδοστρώματος, ενώ το δεύτερο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό


Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.
Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό


Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

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