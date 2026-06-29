Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό
Ηγουμενίτσα: Δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην παλιά Εθνική οδό
Ο ένας οδηγός έχει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Ιωαννίνων κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ, με την εμπλοκή δύο ΙΧ αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με το thespro.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Μετά τη σύγκρουση, το ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε εκτός οδοστρώματος, ενώ το δεύτερο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με το thespro.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Μετά τη σύγκρουση, το ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε εκτός οδοστρώματος, ενώ το δεύτερο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα