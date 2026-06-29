Ζόζεφιν για την απουσία της από τα Mad VMA: Έχω πάρει πολλά βραβεία όλα αυτά τα χρόνια, ας πάει και κανένας άλλος
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Ζόζεφιν Mad Video Music Awards 2026

Ζόζεφιν για την απουσία της από τα Mad VMA: Έχω πάρει πολλά βραβεία όλα αυτά τα χρόνια, ας πάει και κανένας άλλος

Είναι ένας αγαπημένος θεσμός, έχω χαρίσει άπειρες εμφανίσεις, είπε η τραγουδίστρια για τα μουσικά βραβεία

Ζόζεφιν για την απουσία της από τα Mad VMA: Έχω πάρει πολλά βραβεία όλα αυτά τα χρόνια, ας πάει και κανένας άλλος
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη φετινή απουσία της από τα Mad VMA αναφέρθηκε η Ζόζεφιν, σχολιάζοντας ότι έχει πάρει αρκετά βραβεία από την εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια και πρόσθεσε πως είναι θετική με το να δίνεται χώρος και σε νέους καλλιτέχνες.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τον λόγο που δεν βρέθηκε φέτος Mad Video Music Awards, μιας και η Ζόζεφιν ήταν μία από τις καλλιτέχνες που τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε μέρος της διοργάνωσης.

Από τη μεριά της, η Ζόζεφιν εξήγησε πως έχει μόνο θετικά συναισθήματα για τα Mad VMA, καθώς εδώ και 15 χρόνια όπως είπε, βρίσκεται στην απονομή, δηλώνοντας: «Τα Mad είναι ένας αγαπημένος θεσμός, πάω 15 χρόνια σε αυτή την εκδήλωση, έχω χαρίσει άπειρες εμφανίσεις, έχω πάρει πολλά βραβεία και αγαπώ πολύ αυτή τη μουσική διοργάνωση. Εδώ είμαστε την υγεία μας έχουμε. Εντάξει, ας πάει και κανένας άλλος».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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