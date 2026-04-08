Το NIO firefly είναι το World Urban Car 2026
Το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της NIO ξεχώρισε στα φετινά World Car Awards ως το καλύτερο αστικό αυτοκίνητο για το 2026.
Το firefly της NIO απέσπασε μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς ανακηρύχθηκε «World Urban Car 2026» στα World Car Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.
Είναι η πρώτη φορά που τόσο η εταιρεία όσο και το συγκεκριμένο μοντέλο κερδίζουν τον τίτλο αυτό.
Το firefly ξεχώρισε γιατί συνδυάζει μικρές διαστάσεις, σύγχρονο σχεδιασμό και προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, στοιχεία που το κάνουν ιδανικό για την πόλη. Προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, έξυπνη εκμετάλλευση χώρων και σύγχρονες λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρείας, η αστική μετακίνηση πρέπει να είναι πιο απλή, πιο έξυπνη και πιο φιλική προς τον χρήστη. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση και ευκολία στην πόλη, χωρίς να χάνει σε ποιότητα ή τεχνολογία.
Μέχρι σήμερα, το firefly έχει φτάσει τις 50.000 παραδόσεις και διατίθεται σε 11 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, με τη διεθνή του πορεία να συνεχίζεται ανοδικά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr