Mercedes: Η AMG GT 63 Pro δεν «κλέβει» πελάτες
Η γερμανική εταιρία υποστηρίζει πως οι περισσότεροι αγοραστές της νέας AMG GT 63 Pro προέρχονται από την ίδια την AMG και όχι από άλλες μάρκες.
UPD:
Σημειώστε πως η γερμανική φίρμα υποστηρίζει πως όσοι αγοράζουν το συγκεκριμένο μοντέλο σπάνια συγκρίνουν την επιλογή τους με κάποιο μοντέλο της Porsche.
Mercedes, οι περισσότεροι αγοραστές της AMG GT 63 Pro είναι ήδη πελάτες της AMG. Δηλαδή έχουν ή είχαν στο παρελθόν κάποιο άλλο μοντέλο της μάρκας και απλώς θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα.Σύμφωνα λοιπόν με στελέχη της
Σε πολλές περιπτώσεις, οι οδηγοί αυτοί προέρχονται από αυτοκίνητα όπως η Mercedes-AMG G 63 ή η Mercedes-AMG E 63. Η AMG GT 63 Pro κινειται από το γνωστό V8 των 4.000 κυβικών με τα δύο turbo. Η ισχύς φτάνει τους 603 ίππους και η ροπή τα 849 Nm. Ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,1 δευτερόλεπτα.
Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 317 χλμ./ώρα, τιμή που την τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας των ισχυρών σπορ κουπέ, ενώ σε σχέση με την 911 προσφέρει αντίστοιχο επίπεδο επιδόσεων αλλά με διαφορετική φιλοσοφία.Παρότι ο ανταγωνισμός με την Porsche θεωρείται δεδομένος από πολλούς, η Mercedes πιστεύει ότι το κοινό της AMG παραμένει πιστό στη μάρκα και συνήθως συνεχίζει να επιλέγει μοντέλα της τελευταίας.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα