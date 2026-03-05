Το Ford Puma EcoBoost Hybrid από 22.550 ευρώ και επιτόκιο 0,9%

Ο προηγμένος τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.0 EcoBoost διαθέτει ήπια υβριδικό σύστημα το οποίο συνδυάζει αυτόν με έναν ηλεκτροκινητήρα 16 ίππων και ροπή 50 Nm.Αναλόγως της έκδοσής του, το Puma EcoBoost Hybrid αποδίδει μέγιστη ισχύ είτε 125 ίππους και μέγιστη ροπή 210 Nm, είτε 155 ίππους και μέγιστη ροπή 240 Nm. Επίσης, υπάρχει και η έκδοση ST όπου η απόδοσή του φτάνει τους 160 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 248 Nm.Η ήπια υβριδική τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα, ενώ επιτρέπει πολύ καλές επιδόσεις επιτάχυνσης από στάση ή εν κινήσει, ακόμη και από τις χαμηλές σ.α.λ.Το Puma EcoBoost Hybrid είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα με προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία πρακτικότητα.Εκτός από αυτά, το μοντέλο της Ford είναι ευρύχωρο και ενσωματώνει έξυπνες λύσεις αποθήκευσης μικροαντικειμένων και αποσκευών και ένα πλήρως αναβαθμισμένο ψηφιακό περιβάλλον, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινής μετακίνησης.

Το εσωτερικό του Puma EcoBoost Hybrid έχει επανασχεδιαστεί έχοντας τον οδηγό στο επίκεντρο και δημιουργώντας μια high-tech εμπειρία τόσο γι’ αυτόν όσο και για τους συνεπιβάτες του.Βασικό ρόλο σε αυτό έχει η νέα, εντυπωσιακής εμφάνισης οθόνη αφής 12,0 ιντσών με το σύστημα πολυμέσων «SYNC 4» τελευταίας γενιάς. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα εξασφαλίζει ταχύτατη απόκριση, αναβαθμισμένες δυνατότητες διασύνδεσης και διαισθητικό χειρισμό, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση οδηγού και οχήματος.Επιπλέον, το ψηφιακό περιβάλλον τού εσωτερικού αποπνέει ποιότητα και σπορ αίσθηση, με έμφαση στην εργονομία και την άνεση. Τα υλικά που υπάρχουν στην καμπίνα του compact SUV της Ford και η διάταξη των χειριστηρίων υποστηρίζουν τη σύγχρονη εικόνα και τη συγκέντρωση του οδηγού στο έργο του, αντίστοιχα.Επίσης, συμβάλλουν στην άνεση και κάθε μετακίνηση με αυτό μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους.Παρά τις φαινομενικά συμπαγείς διαστάσεις του, το Puma EcoBoost Hybrid διατηρεί τον τίτλο του «πρωταθλητή» πρακτικότητας στην κατηγορία του. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 456 λίτρα, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας όσον αφορά στη χωρητικότητά του.Καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει το καινοτόμο «Ford Megabox», ο έξυπνα διαμορφωμένος επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ.Η πρακτική αυτή λύση επιτρέπει τη μεταφορά σχετικά ψηλών αντικειμένων, -τοποθετημένα κάθετα, μάλιστα- ενώ διαθέτει τάπα αποστράγγισης, διευκολύνοντας τον καθαρισμό του με νερό. Πρόκειται για μία ευφυή, εύχρηστη και λειτουργική προσέγγιση που ενισχύει ουσιαστικά την μεταφορική ικανότητα του μοντέλου.Τα παραπάνω δεν χρειάζεται να κοστίζουν πολύ ούτε να απευθύνονται σε λίγους, να είναι προαιρετικά. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Ford ο πελάτης της πρέπει να έχει όσα περισσότερα μπορεί να αποκτήσει στην πιο προσιτή τιμή.Προφανώς, αυτό ισχύει και το νέο Puma -γενικά- και φυσικά και για το Puma EcoBoost Hybrid το οποίο διατίθεται με εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αγοράς.Η βασική τιμή του ξεκινά από τις 22.550 ευρώ, ενώ προσφέρεται χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο 0,9%. Επιπλέον, συνοδεύεται από στάνταρ επέκταση εγγύησης «Ford Protect», προσφέροντας πρόσθετη ασφάλεια και σιγουριά στον ιδιοκτήτη.Επιπλέον, διατίθεται πρόγραμμα «Ford Lease» με μηνιαίο μίσθωμα από 188 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το μοντέλο με τη στάνταρ επέκταση εγγύησης «Ford Protect» και να λάβουν εξατομικευμένη προσφορά επικοινωνώντας με τον επίσημο έμπορο Ford της επιλογής τους, διαμορφώνοντας μαζί του μια πολύ συμφέρουσα πρόταση αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου, προσαρμοσμένη στις μεταφορικές ανάγκες του και την οικονομική δυνατότητά του.