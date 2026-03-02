FOTON Tunland G7 για το Λιμενικό

Στον λιμένα της Καρύστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής ενός νέου επιχειρησιακού οχήματος, του

, το οποίο εντάσσεται πλέον στον στόλο του Λιμενικού Καρύστου ως δωρεά του

. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν





Το όχημα περνά άμεσα σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, ενισχύοντας την επιτήρηση και τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε μια περιοχή με έντονη γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα. Η νότια Εύβοια χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες ακτογραμμές, δύσβατες παραλιακές ζώνες και χωματόδρομους που απαιτούν αξιόπιστο τετρακίνητο εξοπλισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή ενός διπλοκάμπινου pick-up με πλαίσιο σκάλας και σύστημα τετρακίνησης με κοντές σχέσεις δεν είναι τυχαία, αλλά στοχευμένη.



Το FOTON Tunland G7 εξοπλίζεται με turbodiesel κινητήρα 2.0 λίτρων υψηλής ροπής, στοιχείο κρίσιμο για μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού σε απαιτητικές συνθήκες. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και η ανθεκτική κατασκευή επιτρέπουν ασφαλή κίνηση σε παραλίες, αμμώδεις επιφάνειες και ανώμαλο έδαφος. Η επιχειρησιακή αξία ενός τέτοιου οχήματος αποτυπώνεται στην ταχύτητα αντίδρασης και στη δυνατότητα προσέγγισης σημείων όπου ένα συμβατικό όχημα αδυνατεί να φτάσει.



Η FOTON Motor, με έδρα το Πεκίνο και παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων. Με εκατομμύρια πωλήσεις διεθνώς και στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει αναπτύξει μια γκάμα που καλύπτει από βαρέα φορτηγά μέχρι pick-up και νέα ενεργειακά μοντέλα. Το Tunland G7 εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία ανθεκτικότητας και πρακτικότητας.



Η ενίσχυση του Λιμενικού Καρύστου με ένα σύγχρονο 4×4 όχημα δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη στον στόλο. Αποτελεί επένδυση στην ετοιμότητα, στην ασφάλεια και στην επιχειρησιακή αυτονομία. Και σε μια περίοδο που οι προκλήσεις στη θάλασσα μεταβάλλονται γρήγορα, η ετοιμότητα αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

καμπίνα προσφέρει άνεση και εργονομία για πολύωρες περιπολίες. Δερμάτινα καθίσματα, σύγχρονο σύστημα infotainment με μεγάλη οθόνη, κάμερα οπισθοπορείας και πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης ενισχύουν τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα. Σε επιχειρησιακό περιβάλλον, η μείωση της κόπωσης του πληρώματος αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα.Η κίνηση τουαναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ιδιώτες και επιχειρήσεις στην υποστήριξη κρίσιμων κρατικών δομών. Σε μια συγκυρία αυξημένων προκλήσεων στα θαλάσσια σύνορα και με το καλοκαίρι να προμηνύει μεγαλύτερη κινητικότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Ενισχύουν ουσιαστικά το έργο των γυναικών και των ανδρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.