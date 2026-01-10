Ford Loyal+: Ανταλλάζεις το παλιό σου Ford με ένα καινούργιο

Η Ford Motor Ελλάς εγκαινιάζει το Ford Loyal+, ένα νέο, αποκλειστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε υφιστάμενους ιδιοκτήτες Ford και έχει στόχο να κάνει την αντικατάσταση του παλιού τους οχήματος με ένα νέο Ford πιο απλή, γρήγορη και προνομιακή από ποτέ.





Το Ford Loyal+ δίνει τη δυνατότητα σεαλλά καινα παραδώσουν το υπάρχον Ford όχημά τους σε έναν επίσημο έμπορο και να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο της μάρκας, αξιοποιώντας την αξία ανταλλαγής ως προκαταβολή. Παράλληλα, προσφέρονται ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης ή μίσθωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.Το πρόγραμμα Ford Loyal+ ισχύει για όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα της γκάμας, συμπεριλαμβανομένων τωνκαιr, και καλύπτει τόσο οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και αμιγώς ηλεκτρικά και απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, ενώ είναι δυνατή ακόμη και η ανταλλαγή ενός επαγγελματικού Ford με επιβατικό όχημα.Για τους ιδιώτες που επιθυμούν να ανανεώσουν το Ford τους, το πρόγραμμα Ford Loyal+ συνοδεύεται από επιτόκιομέσω τηςγια όλη τη διάρκεια του δανείου. Η ελάχιστη προκαταβολή ξεκινά από, ενώ η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τουςΠαράλληλα με τα παραπάνω, το νέο Ford καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας σταθερότητα, αξιοπιστία και σιγουριά στην καθημερινή χρήση.Για επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση, το πρόγραμμα Ford Loyal+ ενισχύεται περαιτέρω μέσω της, με πρόσθετο οικονομικό όφελος, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως μείωση της προκαταβολής, είτε ως χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.