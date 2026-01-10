Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ford Loyal+: Ανταλλάζεις το παλιό σου Ford με ένα καινούργιο
Το Ford Loyal+ απευθύνεται σε υφιστάμενους πελάτες Ford διευκολύνοντας την αντικατάσταση του παλαιού τους οχήματος με νέο μέσω ανταλλαγής.
Η Ford Motor Ελλάς εγκαινιάζει το Ford Loyal+, ένα νέο, αποκλειστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε υφιστάμενους ιδιοκτήτες Ford και έχει στόχο να κάνει την αντικατάσταση του παλιού τους οχήματος με ένα νέο Ford πιο απλή, γρήγορη και προνομιακή από ποτέ.
Το πρόγραμμα Ford Loyal+ ισχύει για όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα της γκάμας, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, και καλύπτει τόσο οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και αμιγώς ηλεκτρικά και απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, ενώ είναι δυνατή ακόμη και η ανταλλαγή ενός επαγγελματικού Ford με επιβατικό όχημα.
Για τους ιδιώτες που επιθυμούν να ανανεώσουν το Ford τους, το πρόγραμμα Ford Loyal+ συνοδεύεται από επιτόκιο 0% μέσω της Ford Finance για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η ελάχιστη προκαταβολή ξεκινά από 40%, ενώ η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 60 μήνες.
Παράλληλα με τα παραπάνω, το νέο Ford καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέροντας σταθερότητα, αξιοπιστία και σιγουριά στην καθημερινή χρήση.
Για επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση, το πρόγραμμα Ford Loyal+ ενισχύεται περαιτέρω μέσω της Ford Lease, με πρόσθετο οικονομικό όφελος, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως μείωση της προκαταβολής, είτε ως χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.
Η διαδικασία αξιοποίησης του προγράμματος Ford Loyal+ είναι απλή και συγχρόνως ξεκάθαρη. Οι πελάτες δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν με τον Επίσημο Έμπορο Ford της αρεσκείας τους, να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις του προγράμματος, ενώ οι ιδιώτες θα πρέπει να προγραμματίσουν τεχνικό έλεγχο στο όχημα που θέλουν να ανταλλάξουν, σύμφωνα με τη διαδικασία trade-in.
Στη συνέχεια, ο έμπορος υποβάλλει την αίτηση για χρηματοδότηση ή μίσθωση προς έγκριση και κατόπιν προχωρά στην παράδοση του νέου Ford.
