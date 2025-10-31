Η BMW εξελίσσει μια ισχυρότερη έκδοση της iX3

Η νέα BMW iX3 της γενιάς Neue Klasse μάλλον δεν θα περιοριστεί στον ρόλο ενός ηλεκτρικού, οικογενειακού SUV, καθώς οι μηχανικοί του τμήματος M εργάζονται ήδη πάνω σε μια σπορ εκδοχή του.



Ήδη τα πρώτα καμουφλαρισμένα μοντέλα εθεάθησαν στην πίστα του Nurburgring να πραγματοποιούν δοκιμές.



Η iX3 με τα M χαρακτηριστικά φέρει πιο δυναμική σχεδίαση, χαμηλωμένο αμάξωμα, φαρδύτερα φτερά και μεγάλα δισκόφρενα, στοιχεία που υποδηλώνουν πως η οδηγική ταυτότητά της αλλάζει ριζικά.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, η BMW προετοιμάζει δύο διαφορετικές εκδόσεις, την iX3 M60, που θα λειτουργεί ως M Performance μοντέλο, και την iX3 M, τη γνήσια εκπρόσωπο της M οικογένειας.



Το πρωτότυπο που εμφανίστηκε στο Nurburgring με αεροδυναμικά βοηθήματα στο καπό και επιθετικό εμπρός προφυλακτήρα εκτιμάται ότι αφορά στη δεύτερη περίπτωση, καθώς η διάταξη με τις χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα υποδηλώνει αυξημένες απαιτήσεις ως προς την ψύξη.



Η BMW, μάλιστα, ενδέχεται να έχει θυσιάσει μέρος του frunk, για να χωρέσει ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα και επιπλέον μονάδες ψύξης για το M σύστημα μετάδοσης.



Η σχεδιαστική διαφοροποίηση συνεχίζεται με νέες ποδιές, μεγαλύτερες εισαγωγές, φαρδύτερα μετατρόχια και νέες πεντάκτινες ζάντες, που προσδίδουν στην iX3 μια πιο μυώδη στάση.



Στο πίσω μέρος, η καμουφλαρισμένη ουρά φιλοξενεί ανασχεδιασμένο διαχύτη με κεντρικό άνοιγμα, στοιχείο που παραπέμπει σε λειτουργική αεροδυναμική προσέγγιση.



Η BMW αναμένεται να ακολουθήσει τη γνώριμη στρατηγική, παρουσιάζοντας πρώτα την iX3 M60 και αργότερα την πλήρη iX3 M, η οποία θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα των ηλεκτρικών της SUV.



Η M60 αναμένεται να αποδίδει πάνω από 470 ίππους, ενώ η πλήρης M έκδοση θα μπορούσε να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 700 ίππους, αξιοποιώντας τη νέα «Heart of Joy» ECU της BMW, η οποία ελέγχει ξεχωριστά κάθε κινητήρα. Η εμφάνιση της κορυφαίας iX3 στις εκθέσεις δεν αναμένεται πριν από το 2027.